Robert Sánchez confía en que Chelsea ganará la Premier League

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Robert Sánchez confía en que Chelsea ganará la Premier League

Según Robert Sánchez, portero del Chelsea, la ausencia de competiciones europeas esta temporada podría proporcionar al equipo una gran ventaja en la lucha por el título de la Premier League. El guardameta español está convencido de que el club londinense está preparado para competir con grandes equipos como Arsenal y Manchester City bajo las órdenes de su nuevo entrenador. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, la temporada pasada fue decepcionante para el Chelsea: el equipo terminó el campeonato en décima posición y se quedó fuera de las competiciones europeas. Sin embargo, el guardameta considera esta situación un factor positivo y señala que preparar solo un partido por semana favorece la recuperación física y mejora el trabajo en los entrenamientos.

Los cambios bajo la dirección del nuevo entrenador

Según Robert Sánchez, la favorable planificación semanal permite a los futbolistas asimilar mejor las exigencias del nuevo entrenador. Actualmente, el equipo trabaja para comprender mejor su plan de juego y rendir al máximo sobre el terreno de juego.

El técnico que asumió el mando del club está introduciendo su estilo de juego de forma gradual y estudiando las cualidades de cada futbolista de la plantilla. Se espera que el énfasis especial en la disciplina y la calma sobre el campo contribuya al desarrollo del equipo a largo plazo.

Preparación basada en la confianza pese a las críticas

El jugador español destacó que el nuevo entrenador le había devuelto la confianza y había creado un entorno adecuado para mostrar sus fortalezas. El apoyo del técnico le está ayudando a olvidar sus errores de la temporada anterior y a aspirar a nuevos objetivos.

Aun así, el guardameta sigue recibiendo críticas por su falta de regularidad. Shay Given, exestrella de la Premier League, había señalado especialmente la inconsistencia de su juego y la necesidad de reforzar aún más la línea defensiva.

A pesar de ello, los futbolistas y el cuerpo técnico del Chelsea están decididos a centrarse en la competición nacional y lograr grandes resultados. Si el equipo aprovecha bien esta oportunidad, se convertirá sin duda en un serio aspirante a los primeros puestos de la clasificación al final de la temporada.

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