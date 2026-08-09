El Boeing 777F establece un récord de distancia sin escalas

En la historia de la aviación se ha establecido un récord absoluto de distancia para un vuelo comercial de carga. Según Ixbt.com, el Boeing 777F de National Airlines completó con éxito un vuelo sin escalas desde Prestwick, Sri Lanka, hasta Melbourne, Australia. Este vuelo transcontinental abre una nueva página en la industria aeronáutica y demuestra claramente las enormes capacidades técnicas de los aviones modernos. Así lo informa Ixbt.com en su informe.

Según se ha informado, la aeronave recorrió en 19 horas y 23 minutos una distancia de 16 986 kilómetros, o 9 172 millas náuticas, siguiendo la trayectoria más corta entre los dos aeropuertos. Esta cifra supera en aproximadamente 98 kilómetros la del reciente vuelo de prueba del Airbus A350-1000ULR entre Toulouse y Melbourne. Sin embargo, la principal particularidad de este vuelo es que no se trató de una prueba ni de una misión de certificación, sino de un vuelo comercial de carga directo.

Carga mínima y combustible máximo

Aunque se estableció un récord de distancia, el volumen de carga a bordo del avión era muy simbólico. Según los datos preliminares, el Boeing 777F transportó únicamente un palé con piezas de repuesto para un motor General Electric GEnx. Estas piezas eran necesarias para reparar el Boeing 787-8 de la aerolínea Jetstar, que se encontraba en Melbourne.

Los expertos señalan que el peso mínimo de la carga permitió al avión llevar la máxima reserva de combustible y recorrer una distancia tan larga sin escalas. Sin embargo, no se batió el récord absoluto de duración de vuelo. El liderazgo sigue perteneciendo a Qantas: en 2019, su Boeing 787-9 llegó de Londres a Sídney en 19 horas y 30 minutos con 50 pasajeros.

Nuevas tecnologías y perspectivas de futuro

Cabe destacar especialmente que este vuelo récord fue realizado por una aeronave prácticamente nueva. El vuelo fue operado por un Boeing 777F con matrícula N792CA y número de serie MSN 70548. El avión se terminó de construir en 2026 y pasó a formar parte de National Airlines en mayo de ese mismo año. Por lo tanto, en el momento del vuelo récord llevaba más de tres meses sin ser utilizado.

Recordemos que el Boeing 777F es la versión de carga de la familia 777, creada específicamente para rutas de largo alcance y equipada con dos motores GE90. Sin embargo, la distancia máxima anunciada para este tipo de aeronave depende directamente del peso de la carga útil. Cuanto más pesada sea la carga, menos espacio y capacidad quedan para el combustible, por lo que se reduce también la distancia del vuelo directo.