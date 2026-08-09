Jeremy Jacquet se prepara para debutar con el Liverpool

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, confirmó que Jeremy Jacquet, uno de los grandes fichajes del mercado de verano, debutará pronto con el equipo. El defensa francés había sido gestionado con cautela durante la pretemporada y ahora se espera que juegue en la próxima eliminatoria de dos partidos contra el Como. Así lo informa Goal.com en una información.

Según LFCTV, los aficionados de los Reds tuvieron que esperar para ver en acción a su nuevo baluarte defensivo. El futbolista de 21 años, cuyo valor puede alcanzar los 60 millones de libras esterlinas, se perdió los primeros partidos de la pretemporada por una lesión.

La recuperación del defensa

El jugador, llegado desde el club francés Rennes, tampoco participó el domingo en el partido disputado en Anfield contra el Monaco, que terminó con derrota por 3-2. Esta situación había generado varias dudas sobre su estado físico antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Durante la última semana, Jacquet siguió un proceso de rehabilitación por un problema en el hombro y se entrenó al margen del grupo principal. Sin embargo, el cuerpo técnico valora positivamente su estado y el personal médico está satisfecho con su recuperación.

Las explicaciones del entrenador

Después del partido contra el Monaco, Andoni Iraola aclaró la situación del defensa francés. Según sus palabras, el cuerpo técnico dudó sobre si incluir al jugador en la convocatoria, pero finalmente decidió no correr riesgos.

«En el caso de Jeremy, hoy dudamos sobre si incluirlo o no en la convocatoria y finalmente preferimos no hacerlo jugar. Pero debería estar completamente preparado para el próximo partido», declaró Iraola a la televisión del club.

Los problemas en defensa

La cautela de la directiva del club está relacionada con la operación de hombro a la que Jacquet se sometió el invierno pasado, justo después de cerrarse su traspaso. Tras comenzar bien la pretemporada, el defensa sintió posteriormente algunas molestias y, después de la lesión de Joe Gomez, los médicos del Liverpool reforzaron su seguimiento.

Esta noticia positiva llega en un momento crucial para los Reds. En el amistoso contra el Monaco, Virgil van Dijk e Ifeanyi Ndukwe eran los únicos defensas centrales disponibles de forma natural en el equipo.