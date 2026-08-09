Cinco goles en Londres: el Borussia Dortmund derrota al Arsenal en la Emirates Cup

En el marco de la Emirates Cup, tradicional torneo disputado en el famoso estadio Emirates de Londres, el Arsenal recibió al Borussia Dortmund. En un partido intenso y lleno de goles, los alemanes se impusieron por 3-2.

Este encuentro de pretemporada ofreció a los espectadores un auténtico espectáculo de fútbol ofensivo.

Los goles rápidos del Dortmund y la reacción de los Gunners

Los visitantes comenzaron el partido con mucha intensidad. Inácio abrió el marcador en el minuto 7 y Karetsas amplió la ventaja del conjunto de Dortmund en el 29: 0-2.

En la segunda parte, los hombres de Mikel Arteta reaccionaron:

Minuto 54: El joven talento Ethan Nwaneri recortó distancias (1-2).

Minuto 58: Poco después, Gadu, jugador del club de Dortmund, volvió a ampliar la diferencia (1-3).

Minuto 69: El delantero sueco del conjunto londinense, Viktor Gyökeres, transformó con precisión un penalti y marcó el último gol del partido (2-3).

En los minutos finales, el Arsenal lanzó varios ataques para buscar el empate, pero la defensa del Dortmund mantuvo su portería imbatida.

Acta del partido

Partido amistoso. Emirates Cup

9 de agosto | Londres, estadio Emirates

Arsenal — Borussia Dortmund 2-3

Goles: Nwaneri 54, Gyökeres 69 (p.) — Inácio 7, Karetsas 29, Gadu 58.

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