La Juventus y el Paris Saint-Germain negocian activamente en el mercado de fichajes

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La Juventus y el Paris Saint-Germain negocian activamente en el mercado de fichajes

Se espera que la Juventus italiana y el Paris Saint-Germain francés intensifiquen sus contactos durante el mercado de fichajes de verano. Las negociaciones entre ambos clubes podrían no limitarse a la cuestión del portero e incluir otros acuerdos importantes destinados a reforzar el ataque. Así lo informaron el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano y el diario Corriere dello Sport. Según Goal.com informa .

El club parisino habría alcanzado prácticamente un acuerdo por el fichaje del portero del Parma, Zion Suzuki. Sin embargo, el futuro del guardameta japonés, valorado en unos 35 millones de euros, aún no está completamente resuelto. Podría quedarse en París y competir por la titularidad tras la salida de otro portero, o marcharse cedido a otro equipo para ganar experiencia.

Los pasos del club turinés

Si Zion Suzuki saliera cedido, la Juventus podría entrar en la puja. No obstante, se afirma que el club turinés todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Por su parte, la directiva del Paris Saint-Germain espera una respuesta clara de la Juventus sobre el portero.

Las negociaciones entre los dos grandes clubes no se limitan a los porteros. Según Corriere dello Sport, la buena relación entre ambas entidades también podría abrir la puerta al fichaje del delantero Jonathan David. La Juventus estudia vender al atacante canadiense para reunir los fondos necesarios para incorporar a un nuevo delantero.

La situación de Jonathan David

El Paris Saint-Germain podría ser uno de los candidatos más firmes, ya que el campeón francés necesita reforzar su ataque tras la salida de Gonçalo Ramos. El director deportivo del PSG, Luis Campos, conoce bien a Jonathan David y fue quien lo llevó anteriormente al Lille, lo que aumenta aún más la posibilidad de este fichaje. El directivo apoya activamente la llegada del futbolista.

Por ahora, se desconoce cuál será la forma exacta de la operación. La Juventus valora los derechos del delantero canadiense entre 20 y 30 millones de euros y prefiere una venta definitiva. Al mismo tiempo, la opción de una cesión tampoco está completamente descartada.

Según GOAL.com, los fichajes de Zion Suzuki y Jonathan David podrían convertirse en los principales puntos de las grandes negociaciones futuras entre la Juventus y el Paris Saint-Germain. Se prevé que el futuro de ambas operaciones se decida en los últimos días del mercado de fichajes de verano.

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