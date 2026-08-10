Estalla una crisis de capitanía en el Barcelona

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Estalla una crisis de capitanía en el Barcelona

El FC Barcelona afronta una inesperada crisis de capitanía en medio de traspasos y lesiones. La baja y la salida de varios líderes del equipo obligan al entrenador Hansi Flick a elegir nuevos capitanes. Con la nueva temporada cada vez más cerca, el conjunto azulgrana se ve obligado a revisar su jerarquía interna. Al respecto, Goal.com informa .

Según la información publicada por Goal.com, esta situación en el club está relacionada con la salida de Marc-André ter Stegen y la posibilidad de que Ronald Araújo también abandone el equipo. Inicialmente, se esperaba que Ter Stegen se marchara cedido al Ajax y que el brazalete pasara al defensa uruguayo. Sin embargo, los rumores sobre un posible traspaso de Araújo al Liverpool han complicado aún más la situación.

Principales candidatos a la capitanía

Hasta el final de la temporada pasada, los cinco capitanes principales del equipo eran Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri. Ante las bajas actuales, Frenkie de Jong es el candidato natural para convertirse en el primer capitán del club. No obstante, la lesión del centrocampista neerlandés y los debates internos sobre su recuperación complican el panorama.

Mundo Deportivo informa de que la directiva del club está descontenta porque Frenkie de Jong estaría dando prioridad a los intereses de la selección nacional por encima de sus obligaciones con el club. Por este motivo, el delantero brasileño Raphinha se ha convertido en una de las figuras más influyentes del equipo, tanto dentro como fuera del campo, y en el principal candidato a llevar el brazalete de forma permanente.

Un grupo de capitanes ampliado

Aunque se espera que De Jong, Raphinha y Pedri ocupen los tres primeros puestos del grupo de líderes, el Barcelona aún debe elegir a otros dos futbolistas para completarlo. Éric García es considerado uno de los principales candidatos para esas plazas vacantes. El exdefensa del Manchester City cuenta con experiencia al más alto nivel y entiende bien las exigencias del club, ya que se formó en La Masia.

A pesar de su juventud, Gavi también es uno de los candidatos a formar parte del grupo de capitanes. El centrocampista representa claramente la identidad del Barcelona por su intensidad, pasión sobre el terreno de juego y fidelidad a las tradiciones del club. Se espera que Hansi Flick tome en los próximos días esta importante decisión, que marcará el futuro del equipo.

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