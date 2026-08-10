El famoso promotor Lou DiBella critica la polémica en torno a Mariusz Wach

El polaco Mariusz Wach (39-14, 20 KO), experimentado boxeador de más de 40 años, subió a la jaula contra seis rivales al mismo tiempo en un insólito espectáculo bajo las reglas de las MMA. Este hecho y la participación del boxeador en combates peligrosos de forma consecutiva han provocado una fuerte indignación y numerosos debates en el mundo del boxeo.

Los vídeos difundidos en Internet muestran claramente cómo Mariusz Wach recibió golpes extremadamente duros en este combate de MMA de seis contra uno, poniendo gravemente en riesgo su salud.

Un combate contra Fury y regreso a la jaula tres semanas después

El aspecto más preocupante de la situación es que, apenas tres semanas antes de este insólito espectáculo, Mariusz Wach había disputado un duro combate de siete asaltos contra el excampeón mundial Tyson Fury. Cuando la pelea se complicó, el propio boxeador decidió no continuar.

Tras un combate tan exigente, que subiera a la jaula apenas 21 días después para enfrentarse simultáneamente a seis hombres, sin haberse recuperado por completo, provocó aún más críticas de especialistas y aficionados.

Lou DiBella: «En el deporte ya no existe un límite inferior»

Lou DiBella, famoso promotor con gran autoridad en el mundo del boxeo, también afirmó que esta situación era intolerable y criticó duramente a los organizadores y al sistema:

«Hay que proteger a muchos deportistas, incluido Mariusz Wach, de los comerciantes que se enriquecen con la sangre de los atletas. En general, este hombre nunca debería haber subido al ring contra Fury. Además, participar apenas tres semanas después en un combate de seis contra uno no tiene ningún sentido. Es un hombre agotado, que ha perdido su forma física y ha superado la mediana edad. El boxeo y los deportes de combate vuelven a demostrar que en este ámbito no existe un límite inferior y que los riesgos tampoco tienen fronteras. Mientras tanto, los espectadores siguen observando con indiferencia cómo los límites de la decencia y la moralidad descienden cada vez más» declaró DiBella.

La seguridad de los deportistas y los límites del espectáculo

Según los expertos del sector, después de cierta edad y un agotamiento físico considerable, que los deportistas permanezcan en un ring profesional o en una jaula no es un simple espectáculo ni una broma. Es, ante todo, un problema muy grave que amenaza su salud, su cerebro y su vida.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.