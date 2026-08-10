Harry Kane firmará un nuevo contrato de larga duración con el Bayern de Múnich

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, se prepara para vincular su futuro durante varios años al Bayern de Múnich. Según Goal.com, el experimentado delantero iniciará negociaciones oficiales para continuar en el club bávaro, lo que prácticamente descartaría un regreso a la Premier League o a su antiguo equipo, el Tottenham. Según Goal.com .

Al futbolista de 31 años le quedaban actualmente 12 meses de contrato. Sin embargo, las últimas informaciones muestran claramente que el delantero no tiene intención de abandonar el conjunto muniqués. Tras reincorporarse a los entrenamientos de pretemporada, Harry Kane negociará esta semana con la directiva del club las condiciones de un nuevo acuerdo.

Nuevo contrato y planes de futuro

Según The Times, el Bayern de Múnich planea ofrecer a su líder un contrato por tres años más. El acuerdo cubriría por completo los años correspondientes al mejor momento deportivo de la carrera del jugador y se espera que finalice un mes antes de que cumpla 36 años. Ambas partes quieren evitar distracciones innecesarias relacionadas con el contrato antes de la nueva temporada y centrar toda su atención en conquistar títulos nacionales e internacionales.

Anteriormente, muchos expertos y aficionados suponían que, después de ganar títulos en Alemania, Harry Kane regresaría a Londres para intentar superar el récord de 260 goles de Alan Shearer en la Premier League. El delantero, que actualmente está a solo 47 goles de ese récord, consideraba esta marca uno de sus principales objetivos.

La Liga de Campeones, máxima prioridad

Sin embargo, su exitosa etapa en Alemania y sus dos títulos consecutivos de la Bundesliga han cambiado las prioridades del futbolista. Harry Kane considera ahora que ganar el trofeo de la Liga de Campeones es un objetivo prioritario por encima del récord de la Premier League.

Recordemos que el jugador alcanzó la final de esta prestigiosa competición con el Tottenham en 2019, pero perdió el partido decisivo. Considera al Bayern uno de los pocos clubes capaces de garantizarle competir cada temporada entre los mejores equipos de Europa y ha decidido continuar el resto de su carrera en Múnich.