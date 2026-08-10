Elon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con Starlink

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Elon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con Starlink

En el futuro, todos los automóviles del mundo podrían contar con comunicaciones globales a través de la red de Internet espacial, y las tecnologías de SpaceX desempeñarían un papel decisivo en este proceso. Según ixbt.com, el multimillonario Elon Musk declaró que en el futuro todos los vehículos estarían equipados con el sistema Starlink. Así lo informa Ixbt.com.

Por ahora, el empresario no ha aclarado si esta posibilidad se limitará a los vehículos fabricados en las plantas de Tesla o si abarcará todo el mercado automovilístico. Sin embargo, en su opinión, precisamente Starlinkes la única vía que permitiría proporcionar Internet de alta velocidad a miles de millones de vehículos.

Diseño y soluciones técnicas de nueva generación

Esta declaración se produjo tras la publicación de fotografías tomadas durante las pruebas del robotaxi Tesla Cybercab. En estos vehículos se aprecia un nuevo modelo de terminal Starlink, instalado de una forma particular. A diferencia de los equipos anteriores, voluminosos y muy visibles, la nueva antena satelital apenas sobresale de la carrocería.

La antena está oculta bajo una cubierta dorada especialmente diseñada, perfectamente integrada en el exterior del automóvil. Según los especialistas, esta solución de diseño ofrecerá ventajas estéticas y aerodinámicas cuando la tecnología entre en producción masiva.

Importancia a escala mundial

Actualmente, los automóviles se conectan principalmente a Internet mediante las redes de los operadores de telefonía móvil tradicionales. Sin embargo, en las zonas con cobertura limitada, como desiertos, regiones montañosas o pueblos remotos, la calidad de la conexión disminuye considerablemente. La integración de la red Starlink en los vehículos podría eliminar por completo su dependencia de las estaciones terrestres.

Esta tecnología aceleraría el intercambio de datos entre miles de millones de automóviles y reforzaría la seguridad de los sistemas de conducción autónoma. La conexión a Internet por satélite sería especialmente importante para transmitir en tiempo real información sobre atascos, cambios meteorológicos y situaciones de emergencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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