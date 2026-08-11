Enzo Maresca, listo para trabajar a la sombra de Pep Guardiola

Una de las funciones más exigentes y complejas del mundo del fútbol es hacerse cargo de la etapa posterior a Pep Guardiola. Enzo Maresca, que se prepara para ello, compartió sus reflexiones antes de la nueva temporada. Según informa Goal.com, el técnico italiano entiende perfectamente que desde sus primeros días en el Manchester City tendrá que convivir con la sombra de los enormes éxitos del pasado y con las inevitables comparaciones. Maresca fue ayudante de Guardiola durante una histórica temporada en la que el equipo conquistó tres trofeos, por lo que conoce este entorno, aunque la responsabilidad de ser entrenador principal se sitúa en un nivel completamente diferente. Sobre este asunto, Goal.com informa .

A lo largo de su brillante carrera, Guardiola ha conquistado 17 grandes trofeos con el Manchester City, incluidos seis títulos de la Premier League, y ha establecido estándares altísimos en el club. Durante una conversación con los medios en el torneo de pretemporada del equipo en Corea del Sur, Maresca reconoció abiertamente que aficionados y expertos compararían sus resultados con los del técnico catalán desde la primera jornada. Aseguró que esa presión no le afectaría y que afrontaría la situación con calma.

La presión y el encuentro con Pep Guardiola

Según Maresca, las comparaciones comenzarán de inmediato, independientemente de los puntos que sume el equipo después de las diez primeras jornadas. «Hace cinco años, cuando trabajaba en el Leicester o el Chelsea, ya decía que Pep es considerado el mejor entrenador del mundo de los últimos 15 o 20 años», afirmó. Para prepararse para esta enorme responsabilidad, Maresca se reunió con Guardiola en Barcelona poco antes de su nombramiento oficial. Ambos hablaron sobre el ambiente interno del equipo y la plantilla.

Según los especialistas, las tendencias tácticas de la Premier League han cambiado notablemente en los últimos años. Maresca señaló que ahora se presta más atención a las acciones a balón parado y al marcaje individual estricto de los futbolistas que durante su etapa anterior como ayudante. Aun así, destacó que el campeonato de fútbol más fuerte del mundo es precisamente el de Inglaterra y que este entorno es superior en comparación con las ligas de otros países.

Según Maresca, el alto nivel del campeonato inglés se debe en gran medida a la calidad de los jugadores y entrenadores, así como a la organización de los clubes. Aunque reconoció la presencia de gigantes como el Barcelona y el Real Madrid en LaLiga, consideró que la Premier League cuenta con seis equipos que compiten habitualmente por los primeros puestos, lo que intensifica aún más la rivalidad.