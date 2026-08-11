Randal Kolo Muani explica las razones de su fracaso en el Tottenham

El delantero francés Randal Kolo Muani habló abiertamente sobre su difícil etapa en la Premier League y las razones por las que no pudo ofrecer su mejor versión en el Tottenham. Según Goal.com, el futbolista de 27 años reconoció que tenía la mente en otro lugar durante su etapa en el club londinense y que siempre quiso regresar a la Juventus. Sobre ello, Goal.com informa .

El delantero pasó la temporada pasada cedido en el Tottenham, pero no logró los resultados esperados en el campeonato inglés. Disputó 41 partidos en todas las competiciones, marcó solo 5 goles y dio 4 asistencias. Estos pobres números llevaron al club londinense a renunciar a ficharlo en propiedad.

En una entrevista concedida a Tuttosport, Kolo Muani explicó sus problemas personales y sus dificultades sobre el terreno de juego. Según sus palabras, este tipo de etapas oscuras también forman parte de la carrera de un futbolista y este periodo le dejó una lección importante.

El regreso a Turín y una nueva etapa

"Varias cosas no salieron bien. En mi opinión, era un asunto personal. Creo que tenía la mente en otro lugar: quería volver a la Juventus", declaró el delantero. También señaló que sufrió lesiones por primera vez en su carrera, aunque logró superarlas con éxito.

Las negociaciones para su traspaso del Paris Saint-Germain al gigante de Turín fueron muy largas y complejas. Estas prolongadas conversaciones durante el mercado de verano pusieron a prueba la paciencia de todas las partes. A pesar de ello, el futbolista afirmó que estaba convencido de que el traspaso se concretaría por sus fuertes vínculos emocionales con el club y la ciudad.

Kolo Muani se convirtió en el futbolista francés más caro de la historia de este traspaso y no ocultó su orgullo por regresar al Allianz Stadium. El interés personal del entrenador Luciano Spalletti también desempeñó un papel importante en su regreso.

El factor Luciano Spalletti y los planes de futuro

El experimentado técnico veía a Kolo Muani como una de las piezas clave de su proyecto táctico. El delantero destacó que la filosofía de juego ofensivo de su entrenador encaja perfectamente con sus características y afirmó que está preparado para responder a la confianza depositada en él.

"Me alegró mucho que el entrenador quisiera tanto que llegara. Sé cómo trabaja y qué exige a los delanteros. Vestir esta camiseta es sencillamente un honor y estoy preparado para darlo todo", concluyó el futbolista.