Lee Dixon: la situación en torno al traspaso de Vinícius benefició al Arsenal

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Lee Dixon: la situación en torno al traspaso de Vinícius benefició al Arsenal

Según BestBettingSites, el exdefensa del Arsenal, Lee Dixon, declaró que el fichaje fallido de Vinícius Júnior no perjudicó en absoluto al equipo. Anteriormente se había informado de que la estrella brasileña había firmado un nuevo contrato con el Real Madrid, descartando la posibilidad de su llegada a la Premier League. Goal.com informa al respecto.

Según el experto, los representantes de Vinícius podrían haber aprovechado hábilmente el interés del Arsenal para obtener mejores condiciones del Real Madrid. Aunque el traspaso no se concretó, esta situación no dañó la reputación del club londinense.

Intenciones serias en el mercado de fichajes

Dixon señala que el interés de la directiva del Arsenal por un futbolista de talla mundial demuestra que el club aspira a grandes objetivos. Este tipo de movimientos también causa una fuerte impresión en otros equipos competidores del fútbol mundial.

«Creo que simplemente fue una jugada. El hecho de que el Arsenal no lograra fichar a Vinícius no perjudicó al equipo. Al contrario, la participación del club en esta disputa demostró sus serias intenciones», declaró el exfutbolista.

También añadió que las negociaciones por un fichaje de ese nivel son muy complejas y difíciles de cerrar. Aun así, la actividad del club en el mercado de fichajes fue valorada positivamente.

Una señal contundente para los rivales

Según el exdefensa, este tipo de movimientos del Arsenal en el mercado de fichajes también pondrá en alerta a sus principales rivales, el Manchester City y el Manchester United. Además, supone una señal seria para los demás grandes clubes.

«De repente, los representantes del Manchester City y del Manchester United ven que el Arsenal está mostrando músculo. Esto sorprende a otros equipos, que a su vez entienden que también deben reforzarse», explicó Dixon.

Opciones en la banda izquierda

El artículo también analiza la posición de extremo izquierdo en la línea ofensiva del equipo. Según Lee Dixon, los nuevos fichajes y la rotación de los jugadores actuales ayudarán al Arsenal en su lucha por el título de la Premier League.

La temporada pasada, Leandro Trossard y Gabriel Martinelli actuaron con éxito en esta posición y marcaron goles importantes. La llegada de nuevos futbolistas aumentará aún más la competitividad del ataque del Arsenal.

ArsenalVinícius JúniorReal MadridLee DixonPremier League
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