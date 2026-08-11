La leyenda del Arsenal respalda un intercambio entre Marcus Rashford y Myles Lewis-Skelly

·0·Deportes
La leyenda del Arsenal respalda un intercambio entre Marcus Rashford y Myles Lewis-Skelly

El exdefensa del Arsenal, Lee Dixon, considera que un intercambio entre el delantero del Manchester United Marcus Rashford y el joven talento Myles Lewis-Skelly podría beneficiar a ambos equipos. Según la información publicada por BestBettingSites, el experimentado analista destacó que una operación así aportaría experiencia al club londinense y ofrecería al joven futbolista minutos regulares en el primer equipo. Goal.com informa .

En opinión de Lee Dixon, el Arsenal dirigido por Mikel Arteta es el entorno ideal para relanzar la carrera de Marcus Rashford y permitirle volver a rendir al máximo nivel en su posición favorita, la banda izquierda. Según explicó, al delantero inglés le faltan precisamente la atención especial y la confianza que puede brindarle su entrenador.

El factor del entrenador y el potencial del jugador

Dixon confía en que el enfoque de Mikel Arteta en el trabajo con sus futbolistas ayudaría a Rashford a superar sus momentos difíciles y a desarrollar plenamente su potencial. Según la leyenda del Arsenal, aunque tiene algunas dudas sobre la regularidad del jugador, Rashford podría aportar mucho al equipo teniendo en cuenta las características de la plantilla actual.

Al mismo tiempo, el experto señaló que este traspaso también sería un paso importante para el crecimiento del joven Myles Lewis-Skelly. Un cambio de entorno le daría la oportunidad de ampliar aún más sus recursos futbolísticos.

La situación de Marcus Rashford en el Manchester United

Cabe recordar que el delantero disputó su último partido con el Manchester United el 12 de diciembre de 2024, contra el Viktoria Plzeň, en la Europa League. Desde aquel mes, su participación sobre el terreno de juego quedó interrumpida durante un tiempo, aunque anteriormente había logrado marcar 138 goles con el club.

Según Goal.com, las conversaciones sobre el contrato y las posibilidades de traspaso siguen, por ahora, en el ámbito de los expertos. Si el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, consigue que el jugador recupere su mejor forma, esta situación será sin duda considerada como un nuevo fichaje para el equipo.

ArsenalManchester UnitedMarcus RashfordMyles Lewis-SkellyTraspaso
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Filip Jørgensen se marcha al EstrasburgoFilip Jørgensen se marcha al EstrasburgoHoy, 13:54Marchegiani: Suzuki y Vicario no están listos para la JuventusMarchegiani: Suzuki y Vicario no están listos para la JuventusHoy, 13:50Lee Dixon: la situación en torno al traspaso de Vinícius benefició al ArsenalLee Dixon: la situación en torno al traspaso de Vinícius benefició al ArsenalHoy, 13:34Randal Kolo Muani explica las razones de su fracaso en el TottenhamRandal Kolo Muani explica las razones de su fracaso en el TottenhamHoy, 13:30El Inter intensifica las negociaciones por el fichaje de Curtis JonesEl Inter intensifica las negociaciones por el fichaje de Curtis JonesHoy, 13:17Real Madrid expresa su solidaridad tras el terremoto en ColombiaReal Madrid expresa su solidaridad tras el terremoto en ColombiaHoy, 13:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)