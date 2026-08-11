La leyenda del Arsenal respalda un intercambio entre Marcus Rashford y Myles Lewis-Skelly

El exdefensa del Arsenal, Lee Dixon, considera que un intercambio entre el delantero del Manchester United Marcus Rashford y el joven talento Myles Lewis-Skelly podría beneficiar a ambos equipos. Según la información publicada por BestBettingSites, el experimentado analista destacó que una operación así aportaría experiencia al club londinense y ofrecería al joven futbolista minutos regulares en el primer equipo. Goal.com informa .

En opinión de Lee Dixon, el Arsenal dirigido por Mikel Arteta es el entorno ideal para relanzar la carrera de Marcus Rashford y permitirle volver a rendir al máximo nivel en su posición favorita, la banda izquierda. Según explicó, al delantero inglés le faltan precisamente la atención especial y la confianza que puede brindarle su entrenador.

El factor del entrenador y el potencial del jugador

Dixon confía en que el enfoque de Mikel Arteta en el trabajo con sus futbolistas ayudaría a Rashford a superar sus momentos difíciles y a desarrollar plenamente su potencial. Según la leyenda del Arsenal, aunque tiene algunas dudas sobre la regularidad del jugador, Rashford podría aportar mucho al equipo teniendo en cuenta las características de la plantilla actual.

Al mismo tiempo, el experto señaló que este traspaso también sería un paso importante para el crecimiento del joven Myles Lewis-Skelly. Un cambio de entorno le daría la oportunidad de ampliar aún más sus recursos futbolísticos.

La situación de Marcus Rashford en el Manchester United

Cabe recordar que el delantero disputó su último partido con el Manchester United el 12 de diciembre de 2024, contra el Viktoria Plzeň, en la Europa League. Desde aquel mes, su participación sobre el terreno de juego quedó interrumpida durante un tiempo, aunque anteriormente había logrado marcar 138 goles con el club.

Según Goal.com, las conversaciones sobre el contrato y las posibilidades de traspaso siguen, por ahora, en el ámbito de los expertos. Si el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, consigue que el jugador recupere su mejor forma, esta situación será sin duda considerada como un nuevo fichaje para el equipo.