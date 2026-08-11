Filip Jørgensen se marcha al Estrasburgo

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Filip Jørgensen se marcha al Estrasburgo

El club londinense Chelsea confirmó oficialmente que el guardameta Filip Jørgensen se ha incorporado al Estrasburgo francés en calidad de cedido para la temporada 2026-2027. Según Goal.com, el portero danés de 24 años se marchó al equipo de Ligue 1 con el objetivo de disfrutar de minutos de juego regulares, después de que sus oportunidades en el primer equipo se redujeran en Stamford Bridge. Goal.com informa .

El acuerdo entre ambos clubes contempla una cesión por una sola temporada y no incluye una opción de compra. La directiva del Estrasburgo pretende reforzar su línea defensiva con este fichaje y completar la plantilla con un guardameta con experiencia en competiciones europeas.

Un nuevo reto y oportunidades en Estrasburgo

Filip Jørgensen llegó al Chelsea procedente del Villarreal en el verano de 2024. Durante su etapa en el conjunto londinense, disputó un total de 36 partidos. Los momentos más destacados de su carrera están vinculados a la victoria en la UEFA Conference League en mayo de 2025 y al triunfo en el Mundial de Clubes de la FIFA logrado en el verano de ese mismo año.

A pesar de ello, la pasada temporada solo disputó 12 partidos en cuatro competiciones diferentes. Aunque alcanzó las semifinales de las copas nacionales, perdió la condición de guardameta titular en su competencia con Robert Sánchez. Por ello, el joven portero decidió marcharse a Francia para relanzar su carrera.

Los planes futuros de los clubes

La asociación estratégica entre el Estrasburgo y el Chelsea desempeñó un papel importante en la operación. Tras terminar la pasada temporada en la octava posición de Ligue 1, el Estrasburgo disputará su primer partido de la nueva campaña el 21 de agosto como visitante contra el Marsella. El encuentro podría ser la oportunidad de Jørgensen para debutar con su nuevo equipo.

Por su parte, el Chelsea también comenzará su temporada 2026-2027 de la Premier League tres días después, con un derbi londinense contra el Fulham. La directiva del Chelsea publicó un comunicado oficial en el que deseó suerte al guardameta danés en su etapa en Francia y expresó su apoyo.

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