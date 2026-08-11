Minisforum Elite Mini M2 Air-304: presentado un mini-PC compacto y asequible

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Minisforum Elite Mini M2 Air-304: presentado un mini-PC compacto y asequible

La empresa Minisforum ha presentado su nuevo producto, el modelo Elite Mini-PC creado en una carcasa ultracompacta. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo combina un alto rendimiento y eficiencia energética para las tareas diarias y los flujos de trabajo. Al respecto, Ixbt.com informa .

Este mini-PC funciona con el moderno procesador Intel Core 3 304 de la familia Wildcat Lake. El chip cuenta con una configuración de 1 núcleo de rendimiento y 4 núcleos de bajo consumo, además de gráficos integrados con una única unidad de cálculo, lo que proporciona un equilibrio óptimo para cargas medias.

Capacidades técnicas y diseño compacto

El dispositivo mide apenas 112×112×37,15 millimitr y pesa solo 440 gramm. Según el fabricante, funciona de forma extremadamente silenciosa incluso con la máxima carga: en el modo equilibrado, el nivel de ruido no supera los 32,7 desibel, mientras que la temperatura del procesador se mantiene en torno a 72–80 daraja.

A pesar de su reducido tamaño, el dispositivo no renuncia a las opciones de ampliación. Incluye una ranura CSO-DIMM DDR5-6400 para la memoria RAM y permite instalar una SSD M.2 2280 con interfaz PCIe 4.0 ×4 para almacenar datos.

Conectividad y precio

En cuanto a la conexión de red y las funciones inalámbricas, el mini-PC cumple plenamente con los requisitos actuales. El módulo Intel AX211 proporciona las tecnologías Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4.

El conjunto de puertos también destaca por su variedad. Los usuarios disponen de dos puertos USB-A (10 Gbit/s), un USB-C ultrarrápido (40 Gbit/s), otro USB-C (10 Gbit/s), dos HDMI 2.0, dos puertos RJ45 (2,5 Gbit/s), un USB-A convencional (480 Mbit/s) y una salida de audio tradicional de 3,5 mm. También se incluye una ranura para tarjetas microSD.

Según los precios del mercado, la versión sin memoria (barebone) se vende actualmente desde 260 dólares estadounidenses con un descuento del 20 %. La versión lista para usar, equipada con 16 GB de memoria DDR5-5600 y una SSD de 500 GB, cuesta 560 dólares.

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Abror Shuhratov
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