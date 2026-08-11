Apple trabaja en un nuevo diseño con cuerpo de vidrio para el iPhone 20

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Apple trabaja en un nuevo diseño con cuerpo de vidrio para el iPhone 20

Apple prepara una importante renovación del diseño para el modelo conmemorativo que celebrará los 20 años del iPhone. Según el analista de Bloomberg Mark Gurman, el gigante de Cupertino no ha abandonado el proyecto y trabaja activamente en una transformación radical del aspecto del dispositivo. Ixbt.com informa .

Algunas informaciones difundidas anteriormente afirmaban que Apple había abandonado por completo este proyecto conmemorativo. Sin embargo, el conocido informante desmintió esos datos y señaló que los trabajos continúan según lo previsto. Se espera que los modelos iPhone Pro de 2027 causen un gran revuelo en el mundo tecnológico.

El diseño del smartphone del futuro

Los iPhone Pro de 2027, desarrollados bajo los nombres en clave V73 y V74, contarán con paneles especiales de vidrio en la parte frontal y trasera. Estos elementos se curvarán suavemente hacia los bordes laterales, mientras que entre ambos paneles de vidrio se conservará un fino marco metálico. Este enfoque dará al dispositivo un aspecto de «vidrio» completamente nuevo y original.

Al parecer, la idea inicial de los ingenieros de Apple era aún más radical: la empresa planeaba crear un cuerpo completamente de vidrio. Sin embargo, las dificultades técnicas de la producción en masa, especialmente los problemas para unir los elementos de vidrio, obligaron a abandonar esa idea.

La importancia del proyecto conmemorativo

La alternativa de diseño que se está desarrollando actualmente también destaca por su aspecto futurista. Los especialistas señalan que el iPhone conmemorativo de 2027 podría representar uno de los cambios exteriores más significativos en la historia de los smartphones de Apple.

Al mismo tiempo, Apple también se prepara para otros lanzamientos en los próximos años. En septiembre de 2026, además de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone Pro Max, los usuarios esperan conocer el primer smartphone plegable de la historia de la empresa.

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Abror Shuhratov
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