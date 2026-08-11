Marchegiani: Suzuki y Vicario no están listos para la Juventus

El exguardameta de la selección italiana y de la Lazio, Luka Marchegiani, actualmente comentarista de Sky, compartió su opinión sobre el futuro de los porteros de la Juventus de Turín. Según él, todavía es pronto para criticar duramente a los guardametas actuales del equipo, mientras que los nuevos nombres mencionados en el mercado de fichajes necesitarán algo de tiempo para alcanzar el nivel del gigante turinés. Goal.com informa .

Según Goal.com, la Juventus se ha fijado como principal objetivo en este mercado de fichajes contratar a un nuevo portero titular. Los cambios en la plantilla y los intentos por reforzarla siguen centrando la atención de aficionados y especialistas, ya que los errores de las últimas temporadas han obligado a la directiva del club a mantenerse alerta.

Di Gregorio y la cuestión de los porteros

Al valorar a su excompañero y colega, Luka Marchegiani señaló que las críticas habían sido algo exageradas. En su opinión, Michele Di Gregorio fue descartado demasiado pronto y convertido en responsable de todos los fracasos del equipo. Aunque cometió varios errores importantes durante la complicada temporada 2025/26, también protagonizó una acción imprecisa en el amistoso contra el Inter de la semana pasada.

Aun así, el experimentado técnico subrayó que es incorrecto atribuir los problemas de la portería a un solo futbolista. El cuerpo técnico debe analizar detenidamente cada situación y tomar la decisión más adecuada de cara a los próximos partidos.

Nuevos nombres y sus posibilidades

En la prensa, Zion Suzuki y Guglielmo Vicario son mencionados con frecuencia como posibles incorporaciones de la Juventus. Sin embargo, Luka Marchegiani duda de que ambos estén preparados para jugar en el club turinés.

Afirmó que, con todo el respeto hacia Suzuki y Vicario, ninguno de los dos responde todavía plenamente a las exigencias de un club sometido a tanta presión como la Juventus. Al mismo tiempo, añadió que valora mucho el hecho de que Vicario haya superado con éxito sus pruebas en la Premier League.

La preparación continúa a buen ritmo en el club. En particular, se espera que Mattia Perin defienda la portería en el próximo amistoso programado contra el Palermo. Este encuentro permitirá al cuerpo técnico volver a evaluar el estado de forma actual de los guardametas.