Ronald Araujo explica su llegada al Liverpool y el significado de su nuevo dorsal

Uno de los fichajes más inesperados y mediáticos de la ventana de verano se ha hecho oficial: el defensa del Barcelona Ronald Araujo continuará su carrera en la Premier League inglesa. El uruguayo de 27 años se incorporará al club de Merseyside cedido hasta el final de la temporada. Este acuerdo se considera un paso importante para reforzar la línea defensiva del Liverpool. Sobre ello, Goal.com informa que.

Según Goal.com, las negociaciones entre los clubes concluyeron con éxito y el contrato también contempla una opción de compra definitiva. De este modo, el próximo verano el Liverpool podrá hacerse con el fichaje permanente del jugador por 47,14 millones de libras esterlinas. Esto brinda al defensa una gran oportunidad de permanecer a largo plazo en el club inglés.

La historia de la elección de su nuevo dorsal

Durante su etapa en el Barcelona, el experimentado defensa llevaba el dorsal 4, pero no pudo utilizarlo en su nuevo equipo. El motivo es que el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, juega con ese número. Por ello, Araujo eligió el dorsal 33, que la última vez había sido utilizado en el club por Jordon Ibe hace diez años.

El futbolista no ocultó que su nuevo dorsal no fue elegido al azar y que tiene un significado profundo. Según explicó, está estrechamente relacionado con los primeros pasos de su carrera profesional y también tiene una importancia especial en sus convicciones personales y religiosas.

La unión entre la fe y la carrera profesional

Al hablar de su elección, Ronald Araujo destacó que también había tratado el tema con sus familiares y amigos cercanos. Según señaló, este dorsal refleja no solo el inicio de su trayectoria futbolística, sino también los valores espirituales que ocupan un lugar importante en su vida.

«Es un número que me gusta y que es muy especial para mí. Lo curioso es que, cuando debuté en un equipo profesional, jugué precisamente con este dorsal. Además, tiene un significado personal relacionado con mi fe y con mi relación con Dios y la religión», confesó el defensa.

El futbolista, que planea adaptarse rápidamente al fútbol inglés, expresó su alegría por compartir vestuario en su nuevo equipo con estrellas de talla mundial, entre ellas Virgil van Dijk. También señaló que está muy motivado y que espera con ilusión conocer a sus nuevos compañeros.