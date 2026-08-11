Revelada la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max

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Revelada la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max

Se han publicado en internet imágenes de la batería destinada al futuro smartphone insignia de Apple, el iPhone 18 Pro Max. Esta información filtrada revela cambios importantes en la autonomía del dispositivo y ha despertado un gran interés entre los usuarios y los aficionados a la tecnología. Sobre ello, Ixbt.com informa que.

Según ixbt.com, el conocido informante Yeux1122 ha difundido imágenes de la batería del próximo modelo insignia. En las fotografías se distinguen claramente el logotipo de la empresa, las marcas de servicio y los parámetros técnicos impresos directamente en la carcasa. Según estos datos, la capacidad nominal de la batería es de 5391 mA·ch.

Esta cifra coincide plenamente con la información inicial difundida en julio sobre la versión estadounidense del iPhone 18 Pro Max. Ya a principios de junio habían aparecido informes que indicaban que todas las versiones del iPhone 18 Pro Max superarían por primera vez el umbral de 5000 mA·ch.

Tipos de batería y diferencias regionales

A comienzos de julio aparecieron en la red fotografías reales de las baterías. En ellas se mostraban baterías con una capacidad de 5235 mA·ch para las versiones internacionales con tarjeta nano-SIM, y de 5425 mA·ch para los modelos eSIM destinados a Estados Unidos.

También se había informado de que la capacidad de la batería certificada para el mercado chino era exactamente de 5391 mA·ch. Las imágenes publicadas ahora por Yeux1122 vuelven a confirmar la veracidad de estas cifras.

Velocidad de carga y competencia

A pesar del notable aumento de capacidad de la nueva batería, es poco probable que Apple sorprenda a los usuarios con grandes novedades en cuanto a velocidad de carga. Aunque la actual serie iPhone 17 admite oficialmente una carga por cable de hasta 40 W, en condiciones reales los smartphones suelen consumir alrededor de 27–28 W.

Esta cifra parece bastante modesta frente a los smartphones Android insignia, que adoptan activamente tecnologías de carga de 100 W o más. Aun así, se espera que la nueva batería de alta capacidad proporcione a los usuarios del iPhone 18 Pro Max una autonomía más estable durante todo el día.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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