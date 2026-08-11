YouTube endurece drásticamente las condiciones de monetización

YouTube, líder del mercado de alojamiento de vídeos, está endureciendo considerablemente las condiciones para que los creadores de contenido puedan ganar dinero. Según Ixbt.com, a partir del 1 de febrero de 2027, se duplicará el número de visualizaciones necesarias para que los nuevos canales comiencen a obtener ingresos mediante publicidad y suscripciones. Estos cambios se explican por el aumento de la competencia en la plataforma y de la actividad de la audiencia. Según Ixbt.com informa al respecto.

De acuerdo con las nuevas reglas, los creadores que quieran unirse en el futuro al Partner Program deberán acumular 8.000 horas de visualización durante los últimos 12 meses. Para los vídeos en formato Shorts, también tendrán que alcanzar 20 millones de visualizaciones en los últimos 90 días. Recordemos que, según las normas actuales, por ahora basta con tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización en un año, o 10 millones de visualizaciones de Shorts en tres meses.

¿A quiénes afectarán las nuevas reglas y cuáles serán las condiciones para Shorts?

Estas novedades se aplicarán únicamente a los canales que se registren por primera vez. Los creadores que ya operan con éxito en la plataforma y se han incorporado al Partner Program conservarán las condiciones anteriores. Esto ayudará a garantizar la estabilidad de los ingresos de los creadores experimentados.

Al mismo tiempo, se introducirá una condición independiente para continuar obteniendo ingresos mediante el módulo Shorts. Los creadores deberán mantener de forma constante al menos 10 millones de visualizaciones cada 90 días. Si la cifra cae por debajo de este umbral, se conservarán los ingresos procedentes de los vídeos normales del canal, pero los pagos por Shorts se suspenderán temporalmente hasta que se recupere el indicador.

La dirección de YouTube explicó esta medida por el enorme crecimiento de la audiencia de la plataforma. Actualmente, los usuarios ven más de 200.000 millones de vídeos Shorts al día. Además, se señaló que el tiempo dedicado a ver YouTube en pantallas de televisión supera 1.000 millones de horas diarias.

En este contexto, YouTube está trabajando para ampliar la suscripción YouTube Premium Lite a todos los países donde el servicio está disponible. Los ingresos procedentes de este tipo de suscripción se repartirán de forma justa entre los creadores según el tiempo de visualización y el número de reproducciones de su contenido.