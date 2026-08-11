El Inter intensifica las negociaciones por el fichaje de Curtis Jones

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El Inter intensifica las negociaciones por el fichaje de Curtis Jones

El Inter italiano ha iniciado una ofensiva para fichar al centrocampista del Liverpool Curtis Jones. El entrenador Cristian Chivu ha señalado al internacional inglés como el principal objetivo del club para el mercado de verano, mientras que las negociaciones entre ambas partes se han intensificado en los últimos meses. Goal.com informa .

Según la información publicada por Goal.com, el club milanés lleva ocho meses trabajando en este fichaje. El entrenador Cristian Chivu valora especialmente las cualidades tácticas, la velocidad y la técnica de Jones, y considera que encaja perfectamente en su estilo de juego.

La situación del fichaje y las cuestiones contractuales

El rechazo del jugador a renovar su contrato actual con el Liverpool beneficia al Inter. Curtis Jones ha comunicado claramente a la directiva del club inglés que no firmará un nuevo acuerdo y que desea continuar su carrera en la Serie A.

La reciente ausencia del centrocampista en el amistoso contra el Mónaco alimentó aún más los rumores sobre su traspaso. Oficialmente, se informó de que sufría una pequeña lesión en el muslo, pero esta situación despertó las sospechas de aficionados y expertos.

Las finanzas y los planes de futuro

El hecho de que Curtis Jones haya rechazado ofertas de otros equipos y aspire especialmente a jugar en Italia demuestra la seriedad de sus intenciones. Sin embargo, persiste una diferencia entre los clubes respecto al precio del fichaje.

La directiva del Inter no tiene prisa por pagar íntegramente la elevada cantidad que exige el Liverpool. Además, el hecho de que el centro del campo del equipo milanés esté bastante cubierto también influye en la situación.

Si los clubes no alcanzan un acuerdo ahora, el Inter también podría fichar al jugador gratis como agente libre la próxima temporada. Aun así, Chivu exige cerrar el fichaje lo antes posible para reforzar al equipo.

InterLiverpoolCurtis JonesFichajeSerie A
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