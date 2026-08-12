Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron oficialmente (vídeo)

Cristiano Ronaldo Los rumores sobre la boda de Cristiano Ronaldo y su pareja de muchos años, Georgina Rodríguez, ya se habían comentado en varias ocasiones. Se esperaba que el matrimonio de la pareja se celebrara con una lujosa ceremonia a la que asistirían numerosas celebridades.

Sin embargo, según la revista Us Weekly, Ronaldo y Georgina contrajeron matrimonio oficialmente en Portugal el 11 de agosto. En lugar de organizar una gran celebración, los enamorados prefirieron festejar este día tan importante únicamente en compañía de sus seres más cercanos. Los cinco hijos de Ronaldo y Georgina también estuvieron presentes en la ceremonia.

La estrella del fútbol confirmó su matrimonio al compartir en Instagram una foto de sus alianzas con la inscripción « C&G ».

De este modo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que llevaban muchos años compartiendo su vida, consolidaron oficialmente su relación con el matrimonio. Les deseamos una vida familiar larga y feliz.