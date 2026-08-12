Manchester City ficha a Gerónimo Rulli procedente del Marsella

El vigente campeón de la Premier League inglesa, Manchester City, se ha mostrado muy activo en el mercado de fichajes y ha reforzado su portería con un guardameta experimentado. Según ixbt.com, el club anunció oficialmente el fichaje del argentino Gerónimo Rulli, de 34 años, procedente del Marsella. La operación se produjo después de que James Trafford, canterano del club, se marchara al Leeds United. Según informa Goal.com.

El experimentado guardameta no es un desconocido para el Manchester City, ya que también llegó al club durante la temporada 2016-2017 para defender sus colores. Sin embargo, en aquella etapa no pudo disputar ningún partido oficial con el primer equipo. Años después, Gerónimo regresa con una gran experiencia acumulada en las principales ligas europeas y en el ámbito internacional.

Nuevo contrato y cambios en la portería

Según el acuerdo firmado por ambas partes, Gerónimo Rulli ha firmado con el Manchester City un contrato hasta el verano de 2028. Se estima que el importe del traspaso ronda los 1,7 millones de libras esterlinas. El experimentado guardameta ayudará a Gianluigi Donnarumma como segundo portero suplente.

El Manchester City decidió cubrir rápidamente el vacío en la portería tras la marcha de James Trafford al Leeds United. El fichaje de Rulli responde directamente a esa necesidad. La directiva del club confía en su amplia experiencia internacional.

Las primeras impresiones del futbolista

Gerónimo Rulli no ocultó su alegría por regresar al Manchester City y afirmó estar preparado para volver a ponerse a prueba en uno de los entornos más exigentes del mundo. Según sus palabras, la reputación del club y sus elevados estándares facilitaron la decisión.

“Es una oportunidad increíble para mí y no podía dejarla pasar. Cuando surge la posibilidad de unirse al Manchester City, tienes que aceptarla,” declaró Gerónimo Rulli en una entrevista con el servicio de prensa del club. El futbolista añadió que siempre ha considerado el crecimiento y el aprendizaje como sus principales prioridades.

El director deportivo habla del fichaje y del futuro del equipo

El director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, también valoró el fichaje y destacó que las cualidades profesionales de Gerónimo fueron decisivas durante el proceso de selección. Según explicó, el grupo de porteros del club ha quedado ahora muy bien reforzado.

“La experiencia que aporta es evidente — ha jugado al más alto nivel durante muchos años. Gigio, Marcus Bettinelli y Rulli forman juntos un grupo fantástico,” afirmó Hugo Viana. El cuerpo técnico también expresó su satisfacción con la situación del grupo de porteros.