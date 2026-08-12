Lautaro Martínez y el Barcelona: Deco se reunió con su agente

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Lautaro Martínez y el Barcelona: Deco se reunió con su agente

El Barcelona continúa preparando sus planes en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea ofensiva. Si el conjunto catalán no logra fichar al jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez, está considerando seriamente a Lautaro Martínez como alternativa. En este contexto, el director deportivo Deco se habría reunido con el agente del futbolista. Goal.com informa .

Las dificultades del traspaso de Julián Álvarez

Según Goal.com, el Barcelona lleva varias semanas trabajando en el fichaje de Julián Álvarez. Sin embargo, el Atlético de Madrid mantiene una postura intransigente en este asunto. El club madrileño insiste en que solo está dispuesto a dejar salir a su delantero si se paga íntegramente la cláusula de rescisión incluida en su contrato.

Este estancamiento en las negociaciones y las exigencias económicas han obligado al club catalán a buscar alternativas. Como resultado, la atención se ha centrado en Lautaro Martínez, capitán y principal delantero del Inter de Milán.

La reacción del Inter y de sus aficionados

Las informaciones difundidas por los medios españoles están provocando un ambiente tenso en Milán y decepción entre los aficionados del Inter. Los seguidores temen seriamente que su líder y capitán se marche a otro club durante el próximo mercado de fichajes de verano.

A pesar de ello, las fuentes italianas y personas cercanas a la directiva del Inter desmienten categóricamente estos rumores. El club milanés ha declarado abiertamente que no tiene intención de vender a su máximo goleador y que cuenta con él como pieza central de su proyecto deportivo.

En conclusión, el Barcelona también tendrá que estudiar otras alternativas para reforzar su ataque. Se espera que la situación en torno a Lautaro Martínez se convierta en uno de los temas más interesantes y mediáticos del próximo mercado de fichajes de verano.

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