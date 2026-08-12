HMD prepara un nuevo slider con el diseño del legendario Nokia N95

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HMD prepara un nuevo slider con el diseño del legendario Nokia N95

HMD se prepara para lanzar un smartphone deslizante original, adaptado a las exigencias modernas. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo retomaría la idea del Nokia N95, cuya producción fue cancelada anteriormente, aunque se ofrecería a un precio mucho más asequible. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Una nueva interpretación de un diseño legendario

Este proyecto se basa en conceptos anteriores que despertaron un gran interés entre los aficionados a la tecnología. La nueva construcción deslizante destaca por combinar de forma cómoda las funciones clásicas y modernas.

Según la información difundida por fuentes internas, el dispositivo contará con un mecanismo que permitirá deslizar la pantalla hacia delante. De este modo, los usuarios podrán acceder a controles físicos adicionales o a un teclado.

Especificaciones técnicas y pantalla

Está previsto que el dispositivo incorpore componentes de calidad capaces de responder a las exigencias modernas. Basándose especialmente en las características de la versión anterior, cuya producción fue cancelada, el nuevo gadget podría ofrecer los siguientes parámetros técnicos:

  • Pantalla IPS LCD de 6,39 pulgadas con resolución FHD+
  • Teclado especial que queda expuesto al deslizar la pantalla
  • Sistema de dos altavoces y práctico soporte integrado
  • Módulo de cámara principal triple con óptica ZEISS
Las capacidades fotográficas del smartphone también merecen atención. Se espera que el módulo principal incluya sensores de 48, 8 y 5 megapíxeles. Para los aficionados a los selfies, se contempla una cámara frontal de 16 megapíxeles equipada con iluminación especial.

Autonomía y política de precios

También se promete una autonomía suficiente para el uso diario. Según los datos disponibles, el smartphone admitirá una batería de 4500 mA•ch y una potencia de carga de 20 vatt.

HMD pretende mantenerse fiel a su tradición y ofrecer una vez más soluciones de diseño avanzadas a precios asequibles para el público general. Se espera que la fecha de lanzamiento y otros detalles sobre este slider se conozcan próximamente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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