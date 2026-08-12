Un agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreas

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Un agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreas

En China, un agricultor de 67 años siguió las recomendaciones de la inteligencia artificial y perdió casi 10 hectáreas de cosecha de sésamo. Así lo informó el medio local Ctwant.

El agricultor, que vive en la provincia de Anhui, llevaba un año consultando a la inteligencia artificial sobre la siembra, la fertilización y el uso de pesticidas. En julio, preguntó cómo combatir las malas hierbas y las plagas en su campo de sésamo.

La inteligencia artificial le recomendó utilizar varios productos. Sin consultar a agrónomos, el agricultor trató el campo con los productos recomendados. Un día después, las plantas de sésamo comenzaron a secarse y morir, al igual que las malas hierbas.

Uno de los especialistas determinó que los productos se utilizaban principalmente contra las malas hierbas de hoja ancha en los campos de soja Por ese motivo, no podían aplicarse por completo en un campo de sésamo.

El caso demuestra que puede ser peligroso aplicar ciegamente las recomendaciones de la inteligencia artificial sin consultar a un especialista.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está abriendo grandes oportunidades en la ciencia. Anteriormente, científicos de la Universidad de Stanford habían utilizado el modelo Evo 2 para crear nuevos bacteriófagos capaces de eliminar la bacteria E. coli.

El diseño de genomas mediante IA podría ayudar a desarrollar nuevos medicamentos en el futuro. Sin embargo, junto con esta tecnología, las cuestiones de bioseguridad y protección frente a las amenazas biológicas también siguen siendo de gran importancia.

ChinaAnhuiUniversidad de StanfordEvo 2
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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