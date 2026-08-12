El futuro de SpaceX se vincula con la inteligencia artificial

Durante una intervención organizada para los empleados, el director de SpaceX, Elon Musk, declaró que las tecnologías de inteligencia artificial desempeñarán un papel decisivo en el futuro de la empresa. Según ixbt.com, se espera que la IA se convierta en la parte dominante del valor de la compañía en los próximos años, superando las actividades tradicionales de fabricación de cohetes y los proyectos de satélites. Ixbt.com informa de ello.

Se dio a conocer que, a comienzos de este año, SpaceX incorporó a xAI, la start-up fundada por Elon Musk en 2023. Esta entidad desarrolló el popular chatbot Grok y opera un clúster de supercomputadoras de alta potencia llamado Colossus en el estado estadounidense de Tennessee. Este fue el primer paso en la transformación tecnológica de la empresa.

Un giro drástico en los resultados financieros

En una intervención de 29 minutos pronunciada una semana después de publicarse el primer informe trimestral de la empresa tras su salida a bolsa, Musk detalló las enormes inversiones destinadas a la inteligencia artificial. Según sus palabras, los ingresos de este ámbito superarán pronto a los ingresos de todos los demás sectores juntos.

«Nuestros ingresos procedentes de la inteligencia artificial superarán los demás ingresos de toda SpaceX ya en septiembre —el próximo mes— y los rebasarán ampliamente en el cuarto trimestre», afirmó Elon Musk durante su intervención. Esta situación anuncia el comienzo de una nueva era para el gigante aeroespacial.

Grandes planes para los próximos cinco años

Según las previsiones de Musk, la inteligencia artificial representará nada menos que el 99 % del valor total de SpaceX en los próximos cuatro o cinco años. Subrayó que esta proporción será inevitable dentro de cinco años y que el valor de la empresa alcanzará un nivel astronómico sin precedentes.

Actualmente, la empresa está ampliando su infraestructura a gran velocidad. En concreto, los planes contemplan poner en funcionamiento antes de finales del próximo año capacidades de cálculo para inteligencia artificial con una potencia total de 10 gigavatios. Esto sentará unas bases sólidas para los futuros avances tecnológicos.