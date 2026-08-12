Napoli, cerca de fichar a Benoît Badiashile

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Napoli, cerca de fichar a Benoît Badiashile

El Napoli, club italiano, confía en poder fichar al defensa del Chelsea y de la Premier League Benoît Badiashile. Aunque el club londinense ha aumentado la cantidad solicitada por el jugador, se espera que las negociaciones entre ambas partes terminen de forma positiva. Según Goal.com, el francés se ha convertido en el principal objetivo de Massimiliano Allegri para el mercado de invierno. Sobre ello, Goal.com informa .

El equipo de la Serie A planea incorporar al francés para reforzar su defensa. Los dos clubes han alcanzado un acuerdo preliminar por una cesión valorada en 3 millones de euros. Sin embargo, las negociaciones sobre el importe final de la opción de compra continúan abiertas.

Detalles del fichaje y factor personal

El propio jugador también desea activamente trasladarse al Stadio Diego Armando Maradona. Benoît Badiashile considera prioritario marcharse al Napoli y ha rechazado ofertas de otro club inglés cuyo nombre no ha trascendido. Esto refuerza aún más la posición del club italiano.

El Chelsea había pedido inicialmente fijar la obligación de compra en 15 millones de euros. Posteriormente, las partes sustituyeron la obligación por una opción de compra, pero el club londinense elevó la cifra de 18 a 20 millones de euros. La directiva del Napoli trabaja ahora para reducir el coste del fichaje tanto como sea posible.

Crisis defensiva y planes de Allegri

El interés del Napoli por el central del Chelsea se ha convertido en una prioridad debido a una grave crisis de lesiones en la defensa. El titular Alessandro Buongiorno se sometió a una operación de rodilla y estará de baja entre tres y cuatro meses.

Además, Sam Beukema sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, mientras que Luka Marianucci se rompió recientemente los ligamentos de la rodilla. Estas bajas han provocado que Massimiliano Allegri afronte un serio problema a la hora de elegir sus alternativas defensivas para la próxima temporada.

El jugador quiere incorporarse al equipo y la diferencia económica entre las partes no es demasiado grande, por lo que el Napoli espera cerrar pronto el fichaje. Allegri quiere integrar al defensa francés en la plantilla lo antes posible e incorporarlo antes del inicio de la nueva temporada.

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