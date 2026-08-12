En Colombia, un padre salvó a su bebé de dos meses de la muerte con su propio cuerpo

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En Colombia, un padre salvó a su bebé de dos meses de la muerte con su propio cuerpo

Foto: Bild

En medio de la terrible tragedia provocada por el terremoto en Colombia, se manifestó un ejemplo extraordinario de amor y voluntad paternos. En la ciudad de Cali, los rescatistas lograron sacar con vida a un bebé de dos meses que permaneció más de 48 horas bajo los escombros.

Olor a gas y llanto bajo los escombros

Mientras la policía local y los equipos de rescate retiraban los escombros y realizaban las labores de búsqueda y salvamento, se escuchó el débil llanto de un bebé bajo los restos de un edificio derrumbado. A pesar de una fuerte fuga de gas en la zona y del elevado riesgo de explosión, dos policías y voluntarios locales arriesgaron sus vidas y comenzaron a retirar los escombros a mano.

Bajo las pesadas losas de hormigón derrumbadas apareció una escena aterradora y conmovedora a la vez: aunque estaba cubierto de escombros, el padre protegía a su bebé de dos meses con su propio cuerpo y lo estrechaba contra su pecho. Fue precisamente el cuerpo del padre el que salvó al bebé del impacto directo de los fragmentos de hormigón.

«En cuanto nos vio, solo nos suplicó una cosa: que no permitiéramos que su bebé muriera, pasara lo que pasara», recuerda uno de los agentes de policía que participó en la búsqueda.

El padre y el pequeño Salomón sobrevivieron, pero la lucha continúa

Según informaron los médicos, el padre y su hijo de dos meses, el pequeño Salomón, sobrevivieron y ahora reciben la atención médica necesaria. Por desgracia, los días difíciles aún no han terminado para esta familia: la madre del bebé y su tío siguen en la lista de personas desaparecidas.

Desastre de magnitud 7,4 en Colombia: el tiempo se agota

Recordemos que el 10 de agosto un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia. Según los últimos datos oficiales:

  • Al menos 240 personas han muerto;

  • Cerca de 2.600 habitantes sufrieron heridas de diversa gravedad.

Los servicios de rescate trabajan sin descanso, día y noche, para buscar personas bajo los escombros. Sin embargo, sismólogos y expertos advierten que, tras las primeras 72 horas posteriores a una catástrofe, las posibilidades de encontrar con vida a las personas atrapadas bajo los escombros disminuyen drásticamente.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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