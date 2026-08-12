Kristian Kofane reacciona a los rumores de fichaje por el Arsenal y al precio de 100 millones

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Kristian Kofane reacciona a los rumores de fichaje por el Arsenal y al precio de 100 millones

El talentoso delantero del Bayer Leverkusen, Kristian Kofane, se pronunció por primera vez sobre su valor de mercado y los intensos rumores que lo vinculan con el Arsenal de Inglaterra. Según Goal.com, el futbolista de 20 años ha despertado el interés de grandes clubes europeos, incluido el Arsenal londinense, tras sus brillantes actuaciones en la Bundesliga. Goal.com informa .

El equipo de Mikel Arteta estaría buscando jugadores dinámicos para reforzar su línea ofensiva, y Kofane encajaría plenamente en la estrategia de fichajes del club. Sin embargo, el joven delantero afirmó que no está al tanto de esas informaciones y que solo se concentra en sus actuaciones sobre el terreno de juego.

La valoración de 100 millones de euros anunciada por su agente dejó atónito al futbolista

En una entrevista concedida al Kölner Stadt-Anzeiger, Kristian Kofane habló sobre el interés de otros clubes. Según sus palabras, esos rumores no habían llegado a sus oídos y no había contactado personalmente con ninguna de las partes.

El futbolista, que ha destacado esta temporada, se sorprendió aún más al conocer que su agente, Erik Depolo, le había asignado un valor de 100 millones de euros. Mientras el portal Transfermarkt valora actualmente al jugador en 40 millones de euros, la enorme cifra mencionada por su agente tomó por sorpresa a Kofane.

«Vaya. No, no lo sabía. Ustedes no me conocen realmente: no me interesan las redes sociales ni cosas por el estilo», declaró el delantero, sin ocultar su sorpresa.

Kofane se centra en su desarrollo en el Bayer Leverkusen

El joven futbolista señaló que su agente o los medios pueden decir lo que quieran, pero que su principal tarea consiste simplemente en jugar al fútbol. Para el jugador de 20 años, que está mostrando un rendimiento regular con el Bayer Leverkusen, el club alemán ofrece un entorno ideal para mejorar sus habilidades.

Su contrato vigente con el club alemán se extiende hasta 2029, lo que otorga al Bayer Leverkusen una posición favorable en futuras negociaciones. Al hablar de su futuro, Kofane añadió que ahora solo está concentrado en el fútbol, aunque empezará a pensar en ello después de que los periodistas hayan planteado el tema.

Kristian KofaneArsenalBayer LeverkusenBundesligaFichajes
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