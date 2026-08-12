Una anciana de 97 años es rescatada de una inundación en India sobre una balsa de plataneros

En el estado indio de Assam, la familia de Lokada Duarh, de 97 años, la puso a salvo utilizando una sencilla balsa hecha con troncos de banano durante unas fuertes inundaciones.

El 19 de julio, a medianoche, cuando el agua inundó la aldea de Charing, no había ni botes, ni rescatistas, ni vecinos que pudieran ayudar a Lokada, que apenas podía levantarse de la cama. Su nuera Bornali Barua y su esposo la colocaron en una balsa improvisada hecha con troncos de banano y la llevaron hacia un refugio entre fuertes corrientes.

El agua tenía entre 90 y 120 centímetros de profundidad, y la corriente era tan fuerte que tuvieron que agarrarse de las manos y avanzar lentamente con ayuda de bastones. Una hora después, los tres llegaron a un refugio temporal instalado junto a la carretera nacional.

Las inundaciones destruyeron no solo su casa, sino también la granja que Bornali Barua había creado tras años de trabajo. Antes había trabajado como periodista, comenzó a dedicarse a la ganadería en 2016 y en 2019 fue reconocida como la «mejor granjera ganadera» de Assam.

En su granja había aproximadamente 300 cabras, 500 patos, 1.000 gallinas y peces. Como consecuencia de las inundaciones, perdió gran parte de su ganado, incluidos 300 patos, 300 gallinas y muchas cabras. También resultaron dañados una máquina para preparar alimento, muebles, computadoras portátiles, vehículos y la colección familiar de libros.

Aunque las inundaciones son habituales en Assam, los expertos señalan que en los últimos años su frecuencia, intensidad y magnitud han superado cada vez más los niveles históricos Según se afirma, esto se debe a las fuertes lluvias, la acumulación de sedimentos en los ríos, la reducción de los bosques, la tala de montañas y unas infraestructuras que no están suficientemente adaptadas a las inundaciones.

La familia Barua vivió durante diez días en un refugio temporal. Allí también estuvo varios días sin electricidad ni cobertura móvil. A pesar de ello, personas desconocidas ayudaron a la familia a preparar comida, limpiar y cuidar de las cabras que sobrevivieron.

Ahora Bornali y su familia viven en la casa de un vecino, cerca de su hogar destruido. Planeaban regresar a su casa. Bornali, sin embargo, no quiere abandonar la aldea.

Ha comprendido que, si en el futuro vuelven las lluvias intensas, será necesario elevar los cimientos de la casa, construir una plataforma especial como refugio y almacenar con antelación alimentos y agua potable.