Pocta Mail frena la propagación de archivos RAR peligrosos

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Pocta Mail frena la propagación de archivos RAR peligrosos

El servicio «Pocta Mail» ha dado otro paso importante para proteger a sus usuarios al bloquear con éxito una nueva oleada de mensajes fraudulentos que contenían archivos RAR protegidos con contraseña. Durante el último mes, exactamente el 13 % de todos los mensajes maliciosos detectados y detenidos correspondió a ataques en forma de archivos comprimidos. Ixbt.com lo informa.

En este esquema, los atacantes utilizan métodos especialmente astutos para engañar a los usuarios. En concreto, los mensajes fraudulentos se disfrazan de comunicaciones oficiales de carácter profesional, incluidos diversos contratos, documentos importantes que deben firmarse y notificaciones que requieren atención inmediata. Los textos de los correos están redactados en un estilo estrictamente formal e incluso incluyen referencias a la legislación vigente.

Un peligroso método impulsado por la temporada

La contraseña necesaria para abrir el archivo malicioso aparece indicada directamente en el correo. La expansión activa de este método también se debe en parte a la temporada de informes financieros, un periodo en el que suelen producirse numerosos ataques contra empresas y entidades financieras. Ante el gran volumen de correos recibidos, los destinatarios no siempre comprueban con atención la dirección electrónica del remitente ni el contenido de los archivos.

A diferencia de los simples enlaces de phishing, este método oculta el software malicioso dentro de un archivo protegido. Tras descifrarlo y abrirlo, el programa malicioso puede obtener acceso directo al dispositivo del usuario, a sus cuentas personales o corporativas y a sus datos confidenciales.

Medidas de seguridad y recomendaciones

Los expertos señalan que se necesitan tecnologías modernas para detectar y neutralizar a tiempo este tipo de amenazas. El servicio «Pocta Mail» utiliza activamente más de treinta modelos de aprendizaje automático (ML) y complejos filtros antispam para identificar riesgos similares.

No obstante, seguir las normas de ciberseguridad continúa siendo fundamental. Los representantes del servicio recomiendan encarecidamente a los usuarios actuar con cautela ante los archivos adjuntos inesperados, comprobar siempre la dirección de correo del remitente y no abrir archivos ejecutables procedentes de fuentes desconocidas.

Pocta MailCiberseguridadArchivos RARFraudeAntispam
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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