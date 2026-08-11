En Turquía, el «bombazo» del mercado: ¡Dušan Vlahović habría llegado a un acuerdo con el Beşiktaş!

El reconocido delantero serbio Dušan Vlahović está cerca de continuar su carrera en la Süper Lig turca. Según un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) por el reconocido periodista e insider italiano Nicolò Schira, el ariete de 26 años está a punto de incorporarse como agente libre al Beşiktaş de Estambul.

Según la fuente, las negociaciones entre ambas partes han entrado en su fase final y ya se ha alcanzado un acuerdo sobre los principales términos del contrato.

Contrato hasta 2029 y salario de 8 millones de euros

La directiva del Beşiktaş ha preparado una oferta económica muy atractiva para el goleador serbio:

Duración del contrato: Hasta el verano de 2029 (contrato de tres años);

Salario anual: Al año, sin contar las bonificaciones: 8 millones de euros ;

Prima: Como Vlahović llega como agente libre, también recibirá una importante prima de fichaje.

La directiva del club turco está plenamente convencida de que podrá cerrar con éxito este gran acuerdo en los próximos días.

El factor Vincenzo Italiano y el rechazo de la oferta saudí

El nuevo entrenador del Beşiktaş, Vincenzo Italiano está desempeñando un papel clave en el éxito de este traspaso. El técnico se puso en contacto personalmente con el delantero serbio y logró convencerlo para convertirse en el jugador central del proyecto y en el principal goleador del equipo.

Cabe recordar que Vlahović había recibido anteriormente de clubes de Arabia Saudí ofertas económicas astronómicas. Sin embargo, el futbolista eligió el campeonato turco, caracterizado por una fuerte competencia y cercano al panorama europeo, y rechazó las propuestas árabes.

Las estadísticas de Vlahović esta temporada y su valor de mercado

El delantero serbio también está mostrando una gran eficacia en la temporada 2025-2026:

Partidos disputados: 23 (en todas las competiciones);

Goles: 10;

Asistencias: 2.

El prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente el precio de mercado de Dušan Vlahović en 35 millones de euros Por ello, el hecho de que el Beşiktaş esté a punto de fichar gratis, como agente libre, a un delantero de este nivel se considera uno de los mayores éxitos del mercado de fichajes.

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