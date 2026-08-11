Fraser Clarke pronosticó al ganador de la superpelea entre Hrgović e Itauma

El medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y boxeador británico de peso pesado Fraser Clarke compartió su pronóstico sobre el esperado enfrentamiento entre su compatriota Moses Itauma (14-0, 12 KO) y el croata Filip Hrgović (20-1, 15 KO).

Este importante combate entre dos destacados púgiles de la categoría de los pesos pesados se disputará por el cinturón de campeón de la IBF.

«La prueba más difícil para Itauma y la velocidad sobre el ring»

Fraser Clarke subrayó que la próxima pelea no sería fácil para ninguno de los dos boxeadores, aunque explicó por qué confía firmemente en la victoria del joven y explosivo Itauma:

«Hasta donde sé, Filip será el rival más difícil de la carrera de Itauma. Sin embargo, creo en la victoria de Moses. Respeto mucho a este chico porque no solo es un luchador extraordinario, sino que también se comporta de manera ejemplar fuera del ring. La velocidad y la movilidad de Itauma podrían desempeñar un papel decisivo en la próxima pelea» declaró Fraser Clarke.

La pelea por el título del 21 de agosto y los recuerdos de Tokio

Cabe recordar que el combate principal del peso pesado entre Moses Itauma y Filip Hrgović por el cinturón mundial de la IBF se celebrará el 21 de agosto .

Recordemos que el autor de este pronóstico, Fraser Clarke, perdió en las semifinales de los Juegos de Tokio 2020 ante el legendario boxeador uzbeko, campeón olímpico y mundial Bakhodir Jalolov, y tuvo que conformarse con la medalla de bronce del torneo.

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