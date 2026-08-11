El video de un té con una rana viva en China sacude las redes sociales

En las redes sociales circula un insólito video que supuestamente fue grabado en China. En las imágenes, una rana viva se mueve dentro de un vaso con té mientras un hombre bebe la bebida con una pajita. Por ahora, no está claro si el video refleja una práctica real o si se trata de contenido creado para llamar la atención.

La rana realmente está dentro del té

El aspecto más comentado del video es que la rana que está dentro del vaso se mueve mientras sigue viva. Al mismo tiempo, el hombre continúa bebiendo la bebida con una pajita con total normalidad.

Después de que se difundieran las imágenes, muchas personas se preguntaron si se trataba de una costumbre que realmente se había vuelto popular o de un video preparado.

¿Está relacionado con una tradición?

Algunas fuentes intentan relacionar estos videos con la medicina tradicional china o con las costumbres locales. Sin embargo, no se ha presentado información concreta que confirme esta teoría.

En la cultura china del té aparece el símbolo de la rana, pero de una forma diferente.

• Existen figuras de cerámica con forma de rana llamadas «Chachun»;

• se utilizan como decoración u objeto tradicional en las ceremonias del té;

• esto no significa que se coloquen ranas vivas dentro del té.

¿El video es real?

Por ahora no hay información verificada sobre dónde y en qué circunstancias se grabó este video. Por eso, todavía es pronto para aceptar como un hecho la afirmación de que «beber té con una rana viva en China se ha convertido en una tendencia popular».

¿Crees que se trata de una costumbre real o de contenido creado para conseguir más visitas? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte el video con tus conocidos que lo hayan visto.