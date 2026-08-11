Telegram bloqueó más de cien mil grupos y canales en un día

La administración de Telegram restringió más de 100 000 grupos y canales públicos en un día por infringir las normas de seguridad. Según Ixbt.com, esta cifra aumentó considerablemente en los últimos días, lo que demuestra que la plataforma ha reforzado el control de contenidos. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según los datos estadísticos, el 10 de agosto de 2026 se bloquearon 101 205 grupos y canales. Cabe destacar que el número de comunidades bloqueadas en un día superó por primera vez desde el 5 de agosto el umbral de 100 000.

Estadísticas de agosto y balance anual

Desde principios de mes, Telegram ha cerrado un total de 834 113 comunidades sospechosas y contrarias a las normas. Entre ellas, se identificaron 4 608 grupos relacionados con el terrorismo y actividades extremistas.

En total, desde principios de 2026, el número de comunidades públicas bloqueadas en la plataforma alcanzó los 22,59 millones. De ellas, 158 750 fueron vinculadas directamente con el terrorismo y eliminadas de forma estricta.

Herramientas de moderación y tecnologías modernas

Para llevar a cabo estas operaciones a gran escala, Telegram utiliza varios mecanismos eficaces de moderación. Desde 2015, la plataforma emplea un sistema de supervisión proactiva basado en las denuncias de los usuarios y las tecnologías de aprendizaje automático.

A principios de este año, estas medidas de seguridad también incorporaron soluciones modernas basadas en inteligencia artificial. Esto permite detectar rápidamente las infracciones y evitar la difusión de contenido dañino en una aplicación de mensajería con millones de usuarios.