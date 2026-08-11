Ronald Araújo deja el Barça por el Liverpool y señala a Van Dijk como referente

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Ronald Araújo deja el Barça por el Liverpool y señala a Van Dijk como referente

Ronald Araújo, que conquistó tres títulos de La Liga con el FC Barcelona y fue nombrado capitán recientemente, continuará su carrera en la Premier League inglesa. El defensa se incorporó al club de Merseyside, dio un nuevo paso en su trayectoria y destacó que Virgil van Dijk, uno de los jugadores más experimentados del equipo, es una de sus principales fuentes de inspiración. Así lo informa Goal.com informó Goal.com.

El nuevo equipo y la influencia de Virgil van Dijk

Según informó Goal.com, el futbolista de 27 años concedió una entrevista al sitio web oficial del club después de firmar con el Liverpool. Habló con entusiasmo de su nuevo compañero y reconoció que siempre había admirado al defensa neerlandés a lo largo de su carrera.

“Todos sabemos qué gran futbolista es Virgil. Es un verdadero referente y un apoyo de confianza tanto para el equipo como para mí personalmente”, declaró Araújo.

El traspaso y una decisión rápida

Según el defensa, el proceso del traspaso fue muy rápido. Cuando el interés del Liverpool se hizo evidente, no dudó ni un segundo y respondió afirmativamente de inmediato. Después de hablar con el director deportivo y el entrenador, el futbolista afirmó estar encantado con la oportunidad de llegar a este gran club.

“El traspaso se cerró muy rápido. Agradezco por ello a la directiva del Liverpool. No dudé ni un segundo en venir aquí”, añadió el futbolista uruguayo.

Los nuevos desafíos de la Premier League

Araújo, que destaca por su velocidad, superioridad en los duelos aéreos y fortaleza física, cree que sus cualidades se adaptan perfectamente a las exigencias del fútbol inglés. Señaló que llevaba mucho tiempo soñando con jugar en la Premier League, considerada la liga más competitiva del mundo.

El legendario ambiente del estadio de Anfield también desempeñó un papel importante en su decisión. El futbolista aseguró estar preparado para ganar experiencia junto a sus nuevos compañeros, dentro y fuera del campo, y se mostró convencido de que alcanzarán grandes éxitos.

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