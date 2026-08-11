Científicos chinos crean un nuevo tejido capaz de autorrepararse

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Científicos chinos crean un nuevo tejido capaz de autorrepararse

Científicos del Instituto de Tecnologías Avanzadas de Shenzhen, China, han creado un nuevo tipo de tejido considerado una tecnología del futuro para la industria textil. Cordyceps militaris Este material, elaborado a partir del micelio del hongo Cordyceps militaris, puede autolimpiarse, renovar su superficie desgastada y, sobre todo, reparar sus zonas rasgadas.

Otra característica sorprendente es que el tejido conserva sus propiedades de ser vivo incluso después de convertirse en una prenda.

¿Cómo se repara el tejido cuando se rasga?

Se aplica sobre la zona rasgada o perforada una solución nutritiva especial en la que se han hervido patatas y, encima, se coloca un pequeño trozo de hongo vivo. Así, las fibras «latentes» del tejido se activan, comienzan a crecer de nuevo y reparan de forma natural la zona dañada, sin pegamento ni costuras.

Además, el material es impermeable. Por eso, la suciedad que cae sobre su superficie se desliza fácilmente con el agua y la prenda puede limpiarse por sí sola hasta cierto punto.

Los investigadores, dirigidos por el profesor Ke Li, utilizan fibras de hongos como base del tejido. Al añadir otras levaduras u hongos, es posible darle un color natural o protegerlo de los rayos ultravioleta.

Las posibilidades del nuevo tejido

Tejido Cuando se seca a 45 grados pasa a un estado «latente» y no crece hasta recibir una solución nutritiva. Además, solo cuatro tiras finas fabricadas con este material pueden soportar una carga de 1 kilogramm sin romperse.

Tras tratarlo con glicerina, el material se vuelve tan suave y flexible como una prenda normal. También se puede cortar, coser y doblar.

Otra ventaja importante es su carácter ecológico. Cuando se entierra, el material tarda aproximadamente 41 días en mezclarse con la tierra y descomponerse. Esto podría ayudar a reducir los residuos plásticos y sintéticos.

Las pruebas continúan

Aun así, la invención todavía presenta aspectos pendientes de resolver. Los científicos no han probado el tejido en una lavadora, y su transpirabilidad y resistencia a largo plazo tampoco se han estudiado por completo.

Además, por ahora, la propia persona debe aplicar a mano la solución especial para reparar la zona rasgada.

Los científicos Peyelshere también colaboraron con la marca de ropa Peyelshere para crear un vestido con este material, similar a los que aparecen en las películas de ciencia ficción.

Según los expertos, aún falta tiempo para producir este nuevo tejido a gran escala. Sin embargo, esta tecnología podría abrir la puerta a la era de las «prendas vivas» cuyas propiedades biológicas podrían adaptarse a distintas funciones en el futuro.

Instituto de Tecnología Avanzada de ShenzhenChinaKe LiCordyceps militaris
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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