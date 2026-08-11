« Paxtakor », rumbo a la Liga de Campeones Élite de la AFC: duelo contra el «incómodo» club jordano

Hoy, 11 de agosto, el club de Taskent «Paxtakor» se enfrentará al equipo jordano «Al Husayn» en la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Élite de la AFC, que se disputa en Asia con un nuevo formato.

Antes del enfrentamiento entre ambos equipos, el servicio de prensa de la O‘zPFL presentó estadísticas interesantes y preocupantes sobre sus duelos directos y sus resultados contra clubes del país rival.

«Al Husayn», un rival «incómodo» para los clubes uzbekos

Según las estadísticas, el equipo jordano «Al Husayn» mantiene hasta ahora un registro perfecto contra los clubes uzbekos: 2 partidos, 2 victorias.

En 2024, el club jordano se enfrentó al «Nasaf» de Qarshi en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2 de la AFC. En los dos partidos de aquella eliminatoria, «Al Husayn» logró la misma — victoria por 2-1 .

Historial de «Paxtakor» contra clubes jordanos

Los «Leones» solo se han enfrentado dos veces a clubes jordanos en la escena asiática:

Partido de la Liga de Campeones de la AFC 2002: En Taskent, «Paxtakor» derrotó ampliamente al club jordano «Al Wehdat» por 3-0 .

Partido de vuelta: En el encuentro disputado como visitante, nuestro equipo cayó por 3-1 .

De este modo, el balance de «Paxtakor» contra clubes jordanos es de 1 victoria y 1 derrota .

Horario del partido y equipo arbitral

Como información, el duelo clave de la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre «Paxtakor» y «Al Husayn» comenzará hoy, 11 de agosto a las 20:00, hora de Taskent .

Este importante encuentro será dirigido por un equipo arbitralexperimentado procedente de Corea del Sur.

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