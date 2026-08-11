« Paxtakor », rumbo a la Liga de Campeones Élite de la AFC: duelo contra el «incómodo» club jordano

·77·Deportes
« Paxtakor », rumbo a la Liga de Campeones Élite de la AFC: duelo contra el «incómodo» club jordano

Hoy, 11 de agosto, el club de Taskent «Paxtakor» se enfrentará al equipo jordano «Al Husayn» en la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Élite de la AFC, que se disputa en Asia con un nuevo formato.

Antes del enfrentamiento entre ambos equipos, el servicio de prensa de la O‘zPFL presentó estadísticas interesantes y preocupantes sobre sus duelos directos y sus resultados contra clubes del país rival.

«Al Husayn», un rival «incómodo» para los clubes uzbekos

Según las estadísticas, el equipo jordano «Al Husayn» mantiene hasta ahora un registro perfecto contra los clubes uzbekos: 2 partidos, 2 victorias.

En 2024, el club jordano se enfrentó al «Nasaf» de Qarshi en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2 de la AFC. En los dos partidos de aquella eliminatoria, «Al Husayn» logró la misma — victoria por 2-1 .

Historial de «Paxtakor» contra clubes jordanos

Los «Leones» solo se han enfrentado dos veces a clubes jordanos en la escena asiática:

  • Partido de la Liga de Campeones de la AFC 2002: En Taskent, «Paxtakor» derrotó ampliamente al club jordano «Al Wehdat» por 3-0 .

  • Partido de vuelta: En el encuentro disputado como visitante, nuestro equipo cayó por 3-1 .

De este modo, el balance de «Paxtakor» contra clubes jordanos es de 1 victoria y 1 derrota .

Horario del partido y equipo arbitral

Como información, el duelo clave de la ronda de clasificación de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre «Paxtakor» y «Al Husayn» comenzará hoy, 11 de agosto a las 20:00, hora de Taskent .

Este importante encuentro será dirigido por un equipo arbitralexperimentado procedente de Corea del Sur.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

PakhtakorAl HusaynNasafAl Wehdat
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?Nuevo entrenador en Metallurg: ¿quién reemplazó a Mo‘minjonov?Hoy, 20:30El Manchester City considera a Alexis Mac Allister para reemplazar a RodriEl Manchester City considera a Alexis Mac Allister para reemplazar a RodriHoy, 19:54Qué historia trágica se esconde detrás del gimnasio donde entrena Islam MakhachevQué historia trágica se esconde detrás del gimnasio donde entrena Islam MakhachevHoy, 19:53Lewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del NewcastleLewis Hall quiere fichar por el Manchester United pese a la oposición del NewcastleHoy, 19:35John Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporJohn Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporHoy, 18:38El Arsenal quiere fichar al defensa del Barcelona Jules KoundéEl Arsenal quiere fichar al defensa del Barcelona Jules KoundéHoy, 18:17
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)