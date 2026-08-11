Anthropic introduce una marca de agua invisible para Claude

A medida que avanzan rápidamente las tecnologías de inteligencia artificial y se amplían sus capacidades para generar textos, también cobran importancia las cuestiones de derechos de autor y autenticidad. Según ixbt.com, Anthropic ha incorporado a sus modelos Claude de nueva generación una «marca de agua invisible» especial que no afecta al contenido ni a la legibilidad de los textos. Se espera que esta novedad sea un paso importante para detectar contenidos escritos con inteligencia artificial e identificar su fuente original. Sobre ello, Ixbt.com informa que.

La nueva tecnología entró en vigor de inmediato en todos los modelos Claude lanzados después del 2 de agosto de este año. Además, los desarrolladores trabajan actualmente para añadir este sistema de marcado a los modelos antiguos. Lo más importante es que esta señal se distribuye automáticamente no solo a los textos creados directamente en la plataforma, sino también a todos los generados mediante proveedores de servicios en la nube.

Nuevas oportunidades para la educación y la edición

Anthropic afirma que ha dado este paso para cumplir las obligaciones de transparencia establecidas por la legislación de la Unión Europea sobre inteligencia artificial (EU AI Act). Para las escuelas, universidades y grandes editoriales, este marcado podría servir como una herramienta adicional para comprobar la autenticidad de los trabajos presentados por estudiantes y autores. En los últimos tiempos, los conflictos relacionados con la inteligencia artificial se habían multiplicado en el ámbito literario.

En particular, en julio de este año una reconocida agencia literaria se negó a apoyar la novela «Call Me, I'll Hide the Body» debido a las dudas sobre el posible uso de inteligencia artificial por parte de su autor. Asimismo, la editorial Hachette retiró de la publicación la novela de terror «Shy Girl» en medio de acusaciones similares. En ambos casos, los autores afirmaron tajantemente que no habían utilizado inteligencia artificial para crear los textos, pero el clima de desconfianza persistió.

Limitaciones de la tecnología y planes futuros

Aun así, los especialistas advierten que la marca de agua no siempre puede indicar el origen de un texto con una precisión del 100 %. Anthropic reconoce que una edición intensiva, la reformulación, la traducción o la mezcla de un resultado de Claude con otros textos pueden eliminar esta señal. Además, encontrar una marca de agua no demuestra que la obra haya sido escrita completamente por una inteligencia artificial, ya que también puede aparecer durante un proceso de edición o traducción.

En el futuro, Anthropic planea proporcionar a organizaciones externas herramientas especiales que permitan detectar estas señales mediante lectores y programas. Cabe destacar que Anthropic es la segunda gran empresa del mercado en adoptar una tecnología de este tipo. Antes, Google DeepMind había anunciado en 2024 la introducción del sistema SynthID para textos y vídeos generados mediante el modelo Gemini.