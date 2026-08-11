Enzo Maresca revela su regla insólita en el Manchester City y habla de Haaland

«Manchester City» El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, habló de sus reglas tácticas particulares e inusuales durante su carrera como técnico. El especialista italiano explicó que, en los equipos que dirigió, el capitán debía acudir inmediatamente al banquillo, junto al entrenador, para recibir instrucciones después de un gol en lugar de celebrarlo con sus compañeros.

Esta sorprendente e inesperada confesión The Athletic se produjo en una entrevista concedida al medio.

Nada de celebración tras un gol, sino instrucciones tácticas: la «regla de oro» de Maresca

Enzo Maresca reveló que aplicaba esta norma con regularidad durante sus exitosas etapas en Leicester City y Chelsea:

«Cuando trabajaba en Leicester y Chelsea, tenía una regla estricta: cuando uno de nuestros jugadores marcaba, el capitán debía acercarse al banquillo, a mi lado, no para celebrar el gol, sino para recibir instrucciones sobre lo que debía hacer el equipo en el campo. Sin embargo, si el propio capitán había marcado, se le permitía celebrarlo con sus compañeros», explicó Maresca.

Según el entrenador, dar nuevas instrucciones en los segundos posteriores a un gol encajado, cuando el rival queda desorganizado mental y tácticamente, puede ser decisivo para determinar el desenlace del partido.

«Si Haaland fuera capitán, habría problemas»: la broma de Maresca

El técnico italiano bromeó sobre la posibilidad de aplicar esta regla aManchester Cityy a Erling Haaland, máximo goleador y prolífico delantero del club:

«Si Erling Haaland hubiera sido el capitán del Manchester City, habríamos tenido problemas de verdad. ¡Marca en casi todos los partidos! ¿Se lo imaginan?» añadió el entrenador con una sonrisa.

Como Haaland marca con frecuencia en cada partido, la regla de Maresca habría tenido que modificarse ligeramente si el delantero noruego hubiera sido el capitán.

Las cifras fenomenales de Haaland

A modo de información, el fenomenal delantero noruego Erling Haaland continúa mostrando un rendimiento constante y una gran eficacia con los Citizens:

Partidos disputados la temporada pasada: 52 (en todas las competiciones);

Goles marcados: 38;

Asistencias: 9.

Antes de la nueva temporada, el Manchester City de Enzo Maresca pretende reforzar aún más su plantilla y luchar seriamente por los principales títulos de la Premier League y la Champions League.

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