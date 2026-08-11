Mykhailo Mudryk decidió sobre su futuro en el Chelsea y las opciones de cesión

El extremo ucraniano Mykhailo Mudryk ha definido claramente su prioridad ante los planes del Chelsea para el mercado de verano. Tras una larga ausencia, el futbolista regresó al grupo y se prepara para mostrar todo su potencial en la temporada 2026-2027. lo informa.

El extremo no pudo disputar partidos oficiales durante casi dos años después de detectarse meldonio, una sustancia prohibida. Tras este difícil periodo, Mudryk regresó a Stamford Bridge y participó en la concentración de pretemporada del equipo del Chelsea dirigido por Xabi Alonso.

Regreso a los terrenos de juego y estado físico

Entró como suplente contra Juventus, Milan y Johor Darul Ta’zim, comenzando a recuperar poco a poco el ritmo de competición. Sin embargo, después de tanto tiempo sin disputar partidos oficiales, su estado físico actual todavía no es suficiente para jugar de inmediato un encuentro completo como titular.

La directiva del Chelsea está considerando ceder al futbolista para que pueda disfrutar de minutos de juego regulares. Por este motivo, varios clubes europeos han mostrado interés en el jugador.

Las preferencias de Mudryk y la situación del mercado de fichajes

Según Fabrizio Romano, Mudryk quiere permanecer en la Premier League si sale cedido. Entre los clubes interesados figuran equipos italianos y el Strasbourg, propiedad del Chelsea.

Aun así, la prioridad del futbolista es seguir jugando en el campeonato inglés. El Coventry City, dirigido por Frank Lampard, también se encuentra entre los pretendientes del extremo.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se mostró prudente sobre el regreso del futbolista y destacó la importancia de su estado mental y de su proceso de adaptación al equipo. «Todo ocurrió muy rápido, por lo que la atención debe centrarse прежде de nada en la persona», declaró el técnico.