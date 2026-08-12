El Bayern de Múnich apunta a Igor Thiago como suplente de Harry Kane

El Bayern de Múnich se prepara para dar un paso inesperado en el mercado de fichajes con el objetivo de encontrar un suplente adecuado para su delantero titular, Harry Kane. Aunque la directiva del club anunció que los principales trabajos del mercado de verano ya habían concluido, la necesidad de reforzar aún más el ataque obliga al conjunto muniqués a estudiar nuevos candidatos antes del cierre del mercado. Según Goal.com, el gigante alemán analiza la posibilidad de fichar al delantero del Brentford, Igor Thiago. Esta información la publica Goal.com.

Según el reconocido periodista italiano Nicolò Schira, la directiva del Bayern está muy interesada en el futbolista brasileño y ya ha iniciado las primeras conversaciones sobre su traspaso. La ausencia en la plantilla muniquesa de un delantero centro puro capaz de competir con Harry Kane en la posición de nueve o sustituirlo cuando no esté disponible ha llevado a los dirigentes a tomar esta decisión.

Los problemas en ataque y las cualidades de Igor Thiago

La necesidad de reforzar el ataque del Bayern esta temporada se intensificó después de que Nicolas Jackson regresara al Chelsea tras finalizar su cesión en Múnich. Harry Kane sigue siendo el líder indiscutible del equipo, pero el exigente calendario de la temporada deja clara la necesidad de contar con un recambio de calidad para un futbolista de ese nivel. Por ello, el club ha cambiado su postura inicial en el mercado y continúa buscando nuevos refuerzos.

Igor Thiago llamó la atención la temporada pasada por su rendimiento fiable y sus excelentes registros en la Premier League. Con el Brentford disputó 38 partidos de la Premier League, en los que marcó 22 goles y dio una asistencia. Con estas cifras, el delantero brasileño terminó segundo en la clasificación de goleadores del campeonato inglés, solo por detrás de la estrella del Manchester City, Erling Haaland.

Las dificultades del fichaje y el futuro de Harry Kane

Sin embargo, para el campeón alemán no será fácil sacar al futbolista del Gtech Community Stadium. El contrato vigente de Igor Thiago con el Brentford se extiende hasta junio de 2031 y, según se informa, no incluye una cláusula de rescisión. Esto demuestra que el club inglés no tiene intención de desprenderse de su principal referente.

Estos movimientos se producen mientras Harry Kane se prepara para consolidar aún más su estatus en el Bayern. Se espera que el capitán de la selección inglesa, que ha mostrado un rendimiento extraordinario durante su etapa en Alemania, negocie la ampliación de su contrato con el club muniqués. El deseo del delantero de 33 años de continuar en el equipo está ligado a su objetivo de ganar la Liga de Campeones, ya que confía en que la plantilla actual puede conquistar este prestigioso trofeo.

La temporada pasada, el veterano delantero disputó 51 partidos en todas las competiciones y marcó 61 goles. De este modo, su cuenta goleadora total con el Bayern alcanzó los 146 tantos en 147 encuentros, convirtiéndolo en una auténtica leyenda del club.