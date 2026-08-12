Arne Slot explica por qué rechazó dirigir a la selección de los Países Bajos

·30·Deportes
Arne Slot explica por qué rechazó dirigir a la selección de los Países Bajos

El exentrenador del Liverpool, Arne Slot, aclaró su futuro y confirmó que rechazó la propuesta de dirigir a la selección nacional de los Países Bajos. El técnico estaba sin trabajo desde que dejó Anfield en mayo del año pasado y era considerado el principal sucesor de Ronald Koeman tras el despido de este. Según informó Voetbal International, a pesar de haber negociado con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), el entrenador abandonó voluntariamente el proceso. Así lo informa Goal.com.

Aunque era el principal candidato, el entrenador de 47 años declaró que prefiere el trabajo diario en el campo dentro del fútbol de clubes antes que asumir un cargo internacional. Explicó que sus ambiciones actuales están centradas en trabajar cada día con los futbolistas sobre el terreno de juego, una posibilidad que no existe en las selecciones nacionales.

El fútbol de clubes como prioridad

Arne Slot rechazó tajantemente los rumores sobre desacuerdos económicos y destacó que las negociaciones con la KNVB se desarrollaron de forma muy profesional. Afirmó que siente un enorme respeto por la selección nacional, pero que en esta etapa solo desea trabajar a nivel de clubes. En su opinión, el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerle, aunque reconoció que dirigir algún día a la selección de su país sería un honor para cualquier entrenador.

Cabe recordar que la etapa de Arne Slot en el Liverpool terminó un año después de llevar al equipo al título de liga. En la última temporada de la Premier League inglesa, el club terminó quinto. Además, los desacuerdos tácticos dentro del equipo y las críticas públicas de Mohamed Salah obligaron a la directiva a realizar una investigación interna y destituir al entrenador.

Arne SlotLiverpoolPaíses BajosFútbolPremier League Inglesa
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rio Ferdinand insta a Manchester United a fichar a Myles Lewis-SkellyRio Ferdinand insta a Manchester United a fichar a Myles Lewis-SkellyHoy, 13:14El Bayern de Múnich apunta a Igor Thiago como suplente de Harry KaneEl Bayern de Múnich apunta a Igor Thiago como suplente de Harry KaneHoy, 12:15Los aficionados del Liverpool, preocupados por la inversión de Jeff Bezos en el clubLos aficionados del Liverpool, preocupados por la inversión de Jeff Bezos en el clubHoy, 12:14Sindarov sufre su primera derrota: ¿cómo queda la clasificación del torneo?Sindarov sufre su primera derrota: ¿cómo queda la clasificación del torneo?Hoy, 12:07El Arsenal ofreció a sus rivales a un jugador formado en el clubEl Arsenal ofreció a sus rivales a un jugador formado en el clubHoy, 11:30Nueva sensación en el Libro Guinness: cómo un futbolista logró un récord mundialNueva sensación en el Libro Guinness: cómo un futbolista logró un récord mundialHoy, 11:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal