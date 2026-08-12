Arne Slot explica por qué rechazó dirigir a la selección de los Países Bajos

El exentrenador del Liverpool, Arne Slot, aclaró su futuro y confirmó que rechazó la propuesta de dirigir a la selección nacional de los Países Bajos. El técnico estaba sin trabajo desde que dejó Anfield en mayo del año pasado y era considerado el principal sucesor de Ronald Koeman tras el despido de este. Según informó Voetbal International, a pesar de haber negociado con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), el entrenador abandonó voluntariamente el proceso. Así lo informa Goal.com.

Aunque era el principal candidato, el entrenador de 47 años declaró que prefiere el trabajo diario en el campo dentro del fútbol de clubes antes que asumir un cargo internacional. Explicó que sus ambiciones actuales están centradas en trabajar cada día con los futbolistas sobre el terreno de juego, una posibilidad que no existe en las selecciones nacionales.

El fútbol de clubes como prioridad

Arne Slot rechazó tajantemente los rumores sobre desacuerdos económicos y destacó que las negociaciones con la KNVB se desarrollaron de forma muy profesional. Afirmó que siente un enorme respeto por la selección nacional, pero que en esta etapa solo desea trabajar a nivel de clubes. En su opinión, el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerle, aunque reconoció que dirigir algún día a la selección de su país sería un honor para cualquier entrenador.

Cabe recordar que la etapa de Arne Slot en el Liverpool terminó un año después de llevar al equipo al título de liga. En la última temporada de la Premier League inglesa, el club terminó quinto. Además, los desacuerdos tácticos dentro del equipo y las críticas públicas de Mohamed Salah obligaron a la directiva a realizar una investigación interna y destituir al entrenador.