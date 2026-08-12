Se ha revelado el nombre del primer teléfono plegable de Apple

Se espera que Apple presente en septiembre de este año el primer smartphone plegable de su historia. Aunque antes el nombre iPhone Fold se consideraba la principal opción para este dispositivo, en los últimos meses los informantes mencionan cada vez más el nombre iPhone Ultra. Así lo informa Ixbt.com en un artículo.

Según Mark Gurman, conocido analista e informante de Bloomberg, dentro de Apple realmente llaman iPhone Ultra a este dispositivo plegable. Sin embargo, el experto subrayó que esto no garantiza que el nombre se convierta en la denominación comercial definitiva del dispositivo cuando llegue al mercado.

Secretismo interno y nombres en clave

Esta cautela se explica por la política extremadamente reservada de Apple. A menudo, ni siquiera los propios empleados de la compañía conocen con antelación los futuros dispositivos si no participan directamente en su desarrollo.

Además, las denominaciones internas pueden utilizarse simplemente como nombres de trabajo prácticos. En particular, se ha vuelto habitual que estos términos surjan bajo la influencia de numerosas filtraciones en internet.

Nombres no oficiales que cambian

Recordemos que el smartphone plegable de Apple ha cambiado varias veces de nombre no oficial. En las primeras filtraciones se utilizaba el nombre iPhone Fold, mientras que en la primavera de 2026 el conocido informante Digital Chat Station anunció que el dispositivo saldría a la venta precisamente con el nombre iPhone Ultra.

Mark Gurman confirmó que el anuncio y la comercialización del iPhone plegable están previstos tradicionalmente para septiembre, al mismo tiempo que los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max. No obstante, se estima que las primeras unidades podrían ser limitadas.

¿Qué se sabe de sus especificaciones técnicas?

Ya se han revelado numerosos detalles sobre el nuevo dispositivo. En particular, otro informante, Majin Bu, difundió fotos reales de una maqueta con el logotipo de Apple y anunció que su producción en masa comenzaría en julio.

Entre las principales especificaciones técnicas esperadas se incluyen una pantalla interna de aproximadamente 7,7 pulgadas, la eliminación de la tecnología Face ID y el regreso de un sensor Touch ID integrado en el botón de encendido.