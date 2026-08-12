¿La gente en el Reino Unido paga 1.200 £ para convertirse en cerdos? (vídeo)

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¿La gente en el Reino Unido paga 1.200 £ para convertirse en cerdos? (vídeo)

En las redes sociales, Reino Unidose ha vuelto viral un vídeo que afirma que la gente acude a un insólito «Pig Spa» para vivir como cerdos durante dos días y así aliviar el estrés. En él se ve a participantes con trajes especiales revolcándose en el lodo, comiendo en comederos y emitiendo sonidos similares a los de los cerdos.

Según la información del vídeo, la gente paga 1.200 libras esterlinas (unos 1.620 dólares) por esta insólita experiencia. Su supuesto objetivo es alejarse del trabajo, el teléfono y las obligaciones diarias para reducir el estrés.

Sin embargo, esta noticia no es verdad. Las fuentes de FactCheck han verificado el vídeo viral y han determinado que Reino Unidofue grabado para el programa de comedia satírica titulado «The B@it». Los «invitados» del vídeo eran en realidad actores.

Publicado por Channel 4 Comedy el 27 de noviembre de 2022, el propio vídeo se presentó como un reportaje satírico sobre el primer «Pig Spa» en elReino Unido.

Por lo tanto, la información de que en el Reino Unido opera un spa donde la gente realmente paga 1.200 £ para vivir como cerdos carece de fundamento. El vídeo viral en las redes sociales es un contenido dramatizado basado en el humor y la ironía.

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