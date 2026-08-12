El centrocampista del Inter Frattesi, ofrecido al Newcastle United

La posibilidad de fichar al centrocampista del Inter de Milán Davide Frattesi fue ofrecida al Newcastle United para reforzar la plantilla en el próximo mercado de fichajes. Según Goal.com, la directiva del club inglés estudia seriamente esta opción para cubrir el vacío en el centro del campo. Goal.com informa de ello.

Actualmente, reforzar el centro del campo es una de las prioridades del Newcastle United. La directiva considera que incorporar a un futbolista experimentado será decisivo para alcanzar los ambiciosos objetivos de esta temporada. Los ojeadores del club analizan detenidamente las oportunidades del mercado de fichajes.

Una baja en el centro del campo y nuevos candidatos

Las Urracas deben encontrar a un jugador capaz de cubrir adecuadamente el enorme vacío dejado por la salida de Bruno Guimarães. El cuerpo técnico destaca que, para la estabilidad del equipo, es fundamental encontrar a un futbolista capaz de igualar el nivel del antiguo líder y reproducir plenamente su influencia.

La disponibilidad de Davide Frattesi en el mercado de fichajes ha llamado la atención del departamento de reclutamiento del club inglés. Los servicios del centrocampista del Inter fueron ofrecidos recientemente al Newcastle United, y las partes evalúan actualmente su precio y su adaptación al estilo de juego del equipo.

Negociaciones y planes de futuro

Además de Davide Frattesi, otros futbolistas también están siendo vinculados con St James’ Park. Aleksandar Stanković se habría convertido en uno de los objetivos del club, mientras la red de ojeadores sigue de cerca su progresión.

El entrenador del club y los directores deportivos trabajan para incorporar a jóvenes talentos capaces de aumentar la competencia en el primer equipo y mantener buenos resultados durante toda la temporada. Aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo oficial, las negociaciones continúan.