Los lectores y abonados de Kamchatka pasan a las comunicaciones por satélite

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Los lectores y abonados de Kamchatka pasan a las comunicaciones por satélite

El krai de Kamchatka, en Rusia, está siendo transferido temporalmente a una conexión satelital de respaldo debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura principal de Internet. Según Ixbt.com, la medida se volvió necesaria por el riesgo surgido en la única línea submarina de comunicación totalmente de fibra óptica que conecta la península con el continente. Ixbt.com informa .

Según representantes del Gobierno, casi todos los operadores de telecomunicaciones ya han logrado redirigir toda su capacidad a canales de respaldo. Se garantiza que todas las infraestructuras esenciales de la región, incluidos los servicios de emergencia, hospitales, cajeros automáticos y grandes cadenas comerciales, continúen funcionando con normalidad.

Reconfiguración de las redes de comunicación

Según Grigori Bondarenko, ministro de Desarrollo Digital del krai de Kamchatka, la principal tarea consiste en adaptar por completo todo el enrutamiento al canal satelital. Decenas de especialistas participan en esta compleja labor técnica, para la que se realizaron amplios trabajos preparatorios.

El proceso de transferencia de la red principal al sistema de respaldo comenzó durante la noche del 11 al 12 de agosto y se está llevando a cabo de forma gradual para los abonados. Está previsto que los principales trabajos de mantenimiento de la línea submarina de fibra óptica continúen del 12 al 15 de agosto.

Restricciones de Internet y estabilidad de los servicios

Mientras duren los trabajos, el Internet fijo y móvil dejará de funcionar temporalmente en Kamchatka. Sin embargo, las comunicaciones móviles de voz, los mensajes SMS, la televisión terrestre y los teléfonos fijos seguirán operativos.

Asimismo, los pagos con tarjetas bancarias están suspendidos desde el mediodía del 12 de agosto. Los especialistas señalan que esta reparación de emergencia se debe a la erosión crítica de la costa cerca del cabo Levashov, que puso en riesgo la sección del cable donde llega a tierra.

En esta zona, los especialistas de Rostelecom sustituirán la sección dañada del cable, la enterrarán a mayor profundidad e instalarán dos manguitos de empalme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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