6 finales, 6 victorias: Enrique establece un récord histórico en competiciones europeas

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6 finales, 6 victorias: Enrique establece un récord histórico en competiciones europeas

La dramática victoria por 2-1 del PSG sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA no solo llevó otro trofeo al museo parisino, sino que también marcó un hito histórico en la carrera de Luis Enrique, entrenador del equipo.

El técnico español, de 56 años, se situó junto a las leyendas del fútbol mundial por número de títulos europeos conquistados.

A la altura de Ferguson y Trapattoni: TOP 3 de entrenadores con más títulos europeos

Esta Supercopa de la UEFA se convirtió en el sexto título europeo de la carrera de Luis Enrique (ha ganado tres veces la Champions League y tres veces la Supercopa de la UEFA). Logró estos títulos al frente del Barcelona y del PSG.

Con esta victoria, el entrenador español alcanzó a la leyenda del «Manchester United», Sir Alex Ferguson, y al célebre técnico italiano Giovanni Trapattoni en número de títulos europeos, para ocupar la tercera posición .

En la historia del fútbol europeo, solo dos entrenadores están por delante de Enrique:

  1. Carlo Ancelotti (Milan, Real Madrid) — 10 títulos europeos;

  2. Pep Guardiola (Barcelona, Bayern Múnich, «Manchester City») — 7 títulos europeos;

  3. Luis Enrique (Barcelona, PSG) — 6 títulos europeos.

100 % de efectividad: supera el récord de Zinedine Zidane

Luis Enrique también entró en la historia por su registro excepcional en finales europeas. A lo largo de su carrera, el técnico español ha disputado 6 finales europeas y las ha ganado todas (100 %).

Con este registro, superó al legendario Zinedine Zidane, que ganó las cinco finales europeas disputadas con el Real Madrid. La racha récord de Enrique y su gran capacidad táctica convierten al PSG en favorito en Europa para la nueva temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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