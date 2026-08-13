Messi volvió al campo, pero el Inter Miami perdió (video)

En el prestigioso Leagues Cup que disputan los clubes de Norteamérica y Centroamérica, los aficionados fueron testigos de un partido emocionante y de un resultado inesperado en la tercera jornada. El Inter Miami estadounidense recibió al León mexicano y perdió 2-3 en un encuentro lleno de goles.

El aspecto más destacado del partido fue el regreso de Lionel Messi al campo.

El regreso de Messi y el drama de la segunda parte

La leyenda argentina se había perdido los últimos partidos de su equipo debido a los difíciles momentos que atravesó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El cuerpo técnico dejó a Messi en el banquillo y lo hizo entrar en el minuto 46 (al comienzo de la segunda parte) .

El partido se desarrolló con gran intensidad:

en el minuto 42, Pinter adelantó al Inter Miami — 1-0 .

En el minuto 50, el jugador mexicano Archila igualó el marcador — 1-1 .

En el minuto 53, el centrocampista del Inter Miami Brayt volvió a poner por delante a los locales — 2-1 .

Sin embargo, el León logró remontar: en el minuto 61, Dominges puso el 2-2, y en el minuto 83 Archila marcó su doblete y dio la victoria al equipo visitante — 2-3.

Leagues Cup, tercera jornada

Inter Miami (Estados Unidos) — León (México) — 2-3

13 de agosto. Nu Stadium.

Goles: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

Inter Miami: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Kaysedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

La situación del Inter Miami en el torneo

Cabe recordar que el Inter Miami ganó esta misma Leagues Cup en 2023 y conquistó el primer trofeo de su historia. Tras esta inesperada derrota, el equipo deberá buscar la victoria en las próximas jornadas para avanzar a la siguiente fase.

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