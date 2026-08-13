Messi volvió al campo, pero el Inter Miami perdió (video)

·6·Deportes
Messi volvió al campo, pero el Inter Miami perdió (video)

En el prestigioso Leagues Cup que disputan los clubes de Norteamérica y Centroamérica, los aficionados fueron testigos de un partido emocionante y de un resultado inesperado en la tercera jornada. El Inter Miami estadounidense recibió al León mexicano y perdió 2-3 en un encuentro lleno de goles.

El aspecto más destacado del partido fue el regreso de Lionel Messi al campo.

El regreso de Messi y el drama de la segunda parte

La leyenda argentina se había perdido los últimos partidos de su equipo debido a los difíciles momentos que atravesó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El cuerpo técnico dejó a Messi en el banquillo y lo hizo entrar en el minuto 46 (al comienzo de la segunda parte) .

El partido se desarrolló con gran intensidad:

  • en el minuto 42, Pinter adelantó al Inter Miami — 1-0.

  • En el minuto 50, el jugador mexicano Archila igualó el marcador — 1-1.

  • En el minuto 53, el centrocampista del Inter Miami Brayt volvió a poner por delante a los locales — 2-1.

  • Sin embargo, el León logró remontar: en el minuto 61, Dominges puso el 2-2, y en el minuto 83 Archila marcó su doblete y dio la victoria al equipo visitante — 2-3.

Leagues Cup, tercera jornada

Inter Miami (Estados Unidos) — León (México) — 2-3

13 de agosto. Nu Stadium.

  • Goles: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

  • Inter Miami: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Kaysedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

La situación del Inter Miami en el torneo

Cabe recordar que el Inter Miami ganó esta misma Leagues Cup en 2023 y conquistó el primer trofeo de su historia. Tras esta inesperada derrota, el equipo deberá buscar la victoria en las próximas jornadas para avanzar a la siguiente fase.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Marcado por la ausencia de su padre: Messi escribe una carta a su padre fallecidoMarcado por la ausencia de su padre: Messi escribe una carta a su padre fallecidoHoy, 09:25Un comprador europeo para Umarali Rahmonaliyev: ¡los ojeadores del Lens están en Azerbaiyán!Un comprador europeo para Umarali Rahmonaliyev: ¡los ojeadores del Lens están en Azerbaiyán!Hoy, 09:16Decisión importante del Istiqlol: ¿con qué dorsales comenzarán Masharipov y Ashurmatov la nueva temporada?Decisión importante del Istiqlol: ¿con qué dorsales comenzarán Masharipov y Ashurmatov la nueva temporada?Hoy, 09:03Zlatko Dalić, nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes UnidosZlatko Dalić, nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes UnidosHoy, 08:52El PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFAEl PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFAHoy, 08:45Leagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoLeagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoHoy, 07:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado